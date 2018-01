Anderlecht blijft op de sukkel na gemiste strafschop in extra tijd, Waasland-Beveren pakt verdiend punt

Anderlecht heeft op de 23ste speeldag in de Jupiler Pro League opnieuw niet kunnen winnen. Waasland-Beveren was in het Constant Vanden Stockstadion de betere ploeg maar botste op een sterke doelman Sels en in het slot redde nieuwkomer Siaef alsnog een punt voor paars-wit: 2-2. In de extra tijd kon diezelfde Saief zelfs voor een gevleide zege zorgen maar… hij miste de strafschop. Charleroi ging verrassend onderuit in Eupen en ziet Anderlecht door dat gelijkspel toch naderen tot op één puntje. Club Brugge zag het allemaal graag gebeuren en kan morgen/donderdag tegen KV Oostende nog wat verder uitlopen op zijn naaste achtervolgers.

In vergelijking met de match op Genk kon Hein Vanhaezebrouck geen beroep doen op de geschorste Hanni. Daarnaast was er ook geen basisplaats voor Sa, Appiah en Ganvoula. Spajic, Bruno, Amuzu en Teodorczyk kwamen zo aan de aftrap. Sven Vermant opteerde na de zege in Sint-Truiden slechts voor één wijziging: Angban keerde terug uit schorsing waardoor Cools op de bank verzeilde.

Rake counter en misser van Roef

Van bij het begin eiste de thuisploeg het balbezit op, maar het tempo lag niet hoog. Bij de eerste de beste counter was het raak: Morioka bediende Ampomah, die op snelheid doorging. Oog in oog met Sels faalde de flankaanvaller niet en na amper elf minuten stond het 0-1. Het 41ste doelpunt van het seizoen voor Waasland-Beveren, dat is met nog zeven wedstrijden af te werken nu al een clubrecord in de reguliere competitie...

Foto: BELGA

Aan het spelbeeld veranderde daarna weinig, al gingen de bezoekers iets meer achteruit leunen. Bij paars-wit was er echter te weinig tempo en vooral een gebrek aan creativiteit. Het meeste gevaar kwam nog van youngster Amuzu. Op corner kreeg Schrijvers zelfs een mogelijkheid op de 0-2, maar de jonge middenvelder was te onbesuisd.

Gaandeweg hing dan toch de gelijkmaker in de lucht. Die kwam er vijf minuten voor rusten ook na een stilstaande fase: Roef kreeg een vrije trap van Trebel niet goed verwerkt en Teodorczyk was er als de kippen bij om de 1-1 tegen de netten te prikken. Het eerste doelpunt van de Pool sedert eind oktober op KV Mechelen, waar Jankovic op dat moment nog géén trainer was...

Foto: BELGA

Bezoekers laten kansen liggen

Geen wijzigingen bij het begin van de tweede helft maar een paars-witte stormloop bleef uit. Integendeel, de bezoekers zorgden voor de meeste dreiging. Sels was echter attent op een schot van Boljevic, die de vrijstaande Morioka niet had gezien, en Thelin kopte een metertje over. De bezoekers bleven kort op de bal zitten en daar had Anderlecht het knap lastig mee. Aan de overkant waren er dan ook amper kansen te noteren, enkel Teodorczyk kopte een goede voorzet van Saief nipt naast.

Anderlecht speelde met vuur maar had het geluk dat Waasland-Beveren de kansen niet afmaakte. Morioka had de 1-2 aan de voet maar Sels kwam goed uit en pakte uit met een cruciale redding. Boljevic mikte dan weer een metertje over de kruising.

Penaltyfout Deschacht, Saief scoort (maar mist strafschop)

Hein Vanhaezebrouck kon het niet langer aanzien en greep in met een dubbele wissel: Appiah en Lokonga kwamen in de plaats van Gerkens en Amuzu. Ook het publiek bleef opvallend positief en stilletjesaan schoof Anderlecht op naar voren.

Toen de Waaslanders toch nog eens konden dreigen, beging Deschacht na een foute controle een duidelijke strafschopfout. Anderlecht-huurling Thelin twijfelde niet en trapte vanop de stip de 1-2 tegen de touwen.

Foto: Photo News

Waasland-Beveren leek een (verdiende) stuntzege beet te hebben maar op aangeven van Appiah maakte Saief er in de 82e minuut er aan de tweede paal alsnog 2-2 van.

Foto: BELGA

Thelin had in het slot nog de 2-3 aan de voet maar hij stuitte opnieuw op een attente Sels. En dat leek de bezoekers nog duur te staan te komen want in de extra tijd werd Trebel neergehaald in de zestien. Saief miste echter de tweede strafschop van het seizoen voor paars-wit: Roef zette met zijn redding zijn foutje recht.

Foto: Photo News

Anderlecht blijft duidelijk op de sukkel maar nadert in de stand wel tot op één puntje van Charleroi. De nummer twee in de stand ging verrassend onderuit in Eupen, dat de rode lantaarn doorgeeft aan het geplaagde KV Mechelen waar kersvers coach Dennis van Wijk de meubelen moet proberen te redden. Leider Club Brugge zag het allemaal graag gebeuren en kan morgen/donderdag tegen KV Oostende nog wat verder uitlopen op zijn naaste achtervolgers, die nu al volgen op respectievelijk negen en tien punten.