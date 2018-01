Zulte Waregem zet wederopstanding voort met ultieme zege tegen Standard

Zulte Waregem heeft in extremis de drie punten thuis gehouden tegen Standard. Het won door de 2-1 winning goal van Ivan Saponjic in de toegevoegde tijd van de tweede helft. Essevee trok het laken naar zich toe na een strenge rode kaart voor Edmilson.

Essevee kon vanavond niet rekenen op de geschorsten Harbaoui, De Rijck en Olayinka, terwijl nieuwkomer Marcq zich dit weekend kwetste tegen KV Mechelen. Standard-coach Sa Pinto verraste met zijn opstelling op deze midweekspeeldag. Niet Guillermo Ochoa, wel Jean-François Gillet stond tussen de palen bij de Rouches. Verder ontbraken Orlando Sa door een blessure en Alexander Scholz wegens ziekte.

Weinig goesting bij Standard

Zulte Waregem nam het initiatief in de beginfase, maar was niet meteen gevaarlijk in eigen huis. Standard leek er weinig zin in te hebben aan de Gaverbeek, en dat stelde Laifis even tentoon in de 26e minuut. Doumbia profiteerde voor Zulte Waregem en trapte via diezelfde Laifis de 1-0 verdiend tegen de touwen. Het bleek meteen genoeg om de rust in te gaan met een voorsprong, al moest Sammy Bossut nog reddingen verrichten op gevaarlijke pogingen van Carlinhos en Laifis. Die laatste kon zijn foutje van halfweg de eerste helft echter niet meer rechtzetten.

Aan het begin van de tweede helft grepen zowel Francky Dury als Ricardo Sa Pinto in door beide hun linksback naar de kant te halen. Brian Hamalainen bleef geblesseerd in de kleedkamer en werd vervangen door Kingsley Madu. Collins Fai kwam in de plaats van kapitein Sebastien Pocognoli.

Het tempo moest omhoog, en die boodschap had Standard begrepen. De Rouches trokken het laken naar zich toe, maar het verdiende doelpunt bleef lang uit. Renaud Emond, als gelegenheidsaanvaller alleen in de spits, kende een onzichtbare wedstrijd… maar net hij kopte een kwartier voor tijd wel de 1-1 gelijkmaker voorbij een kansloze Bossut.

Dolle slotfase

Alles te herdoen aan de Gaverbeek, maar toen moest de dolle slotfase nog beginnen. Eerst kreeg Edmilson een strenge rode kaart (tweemaal geel) na een elleboogje, in de 92e minuut kopte Saponjic op aangeven van Kaya de 2-1 winning goal binnen. Ricardo Sa Pinto maakte een theatrale knieval aan de zijlijn en wist dat de punten gaan vliegen waren. Door deze zege zet Zulte Waregem de wederopstanding verder in, het springt naar een elfde plaats met evenveel punten als Moeskroen. Standard zakt weg uit de top zes en staat achtste op drie punten van Play-off 1.

