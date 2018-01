KV Kortrijk staat op zucht van Play-off 1 na duidelijke zege bij Moeskroen

Haalt KV Kortrijk tegen alle verwachtingen in nog Play-off 1 dit seizoen. De Kerels zetten alvast Moeskroen opzij met duidelijke 0-3 cijfers en staan op drie punten van de zesde plaats. Teddy Chevalier pikte zijn goaltje mee in de tweede helft en is zo mede-topschutter in de JPL.

Bij Moeskroen startte Omar Govea op de bank en werd Aristote Nkaka een rij vooruit geschoven. Ook De Medina, Gulan en Olinga startten in de basis bij de Henegouwers. Bij KV Kortrijk stond Stijn De Smet tussen de lijnen in de plaats van Ajagun, ook al was coach De Boeck niet al te tevreden over zijn invalbeurt tegen KV Oostende. Voor Glen De Boeck was het een terugkeer naar de oude stal, hij behoedde Moeskroen nog van degradatie twee jaar geleden maar werd toen halfweg het seizoen ontslagen.

Moeskroen begon het beste aan de wedstrijd. De thuisploeg sloeg zijn tenten op op de speelhelft van KV Kortrijk, maar dat leidde niet tot een goal. Olinga, Taiwo en Gulan probeerden het, maar kregen de bal niet tussen de palen van Kortrijk-goalie Kaminski. Na het openingskwartier herstelde KVK het evenwicht, Bailly moest de armen uit de mouwen steken maar ook hij hield in de eerste helft zijn netten schoon. 0-0 aan de rust, al had Moeskroen graag de bal op de stip gezien na een trekfout op Kagelmacher.

Foto: Photo News

Kortrijk begon beter aan de tweede helft en dat leidde al snel tot het openingsdoelpunt: Bailly hield eerst nog Chevalier tot tweemaal toe van de 0-1, maar tegen de poging van goaltjesdief Perbet had hij geen verhaal: KVK verdiend op voorsprong na 53 minuten. De goal brak de wedstrijd ook open, waardoor we nog een mooi laatste halfuur kregen op Le Canonnier. Iets na het uur kreeg Moeskroen dé kans op de 1-1, maar Taiwo duwde de bal net naast de paal buiten.

Foto: BELGA

Pijnlijk voor de thuisploeg, een kwartier voor tijd besliste KVK vervolgens definitief de wedstrijd. Eerst met de 0-2 van Chevalier, waardoor de Fransman Kiese Thelin zich tot mede-topschutter wist te kronen, vijf minuten later trapte ook Idir Ouali zijn goaltje binnen, meteen goed voor de 0-3 eindstand. KV Kortrijk springt naar een achtste plaats in de stand en staat op 3 punten van Play-off 1, Moeskroen blijft elfde na een derde opeenvolgende nederlaag.