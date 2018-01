Club Brugge geeft bizarre match tegen Oostende nog bijna uit handen, maar diept voorsprong verder uit

Club Brugge profiteerde op de 23ste speeldag van de Jupiler Pro League optimaal van het puntenverlies van naaste achtervolgers Charleroi en Anderlecht. De autoritaire leider leek KV Oostende met een ongezien verschroeiende start meteen dood te knijpen. Na rust liet de thuisploeg het echter afweten maar toonde Gabulov waarom hij onder de lat stond bij de leider. Toch werd het nog even spannend toen Akpala scoorde tegen zijn ex-club, maar Club Brugge won uiteindelijk deze bizarre wedstrijd met 3-2 en heeft zo al twaalf punten voorsprong in de stand.

Bij de thuisploeg ontbrak enkel de geschorste Denswil, aanwinst Vermeer startte op de bank, Gabulov stond opnieuw in doel. Bij KV Oostende kon trainer Custovic geen beroep doen op de geblesseerden Jonckheere, Milic, Rajsel en Vandendriessche.

Ongezien verschroeiende start

Het gelijkspel tegen Antwerp baarde Ivan Leko zorgen maar de coach zag zijn ploeg meteen verschroeiend starten. Diaby legde keurig af voor de lopende Vanaken, die het al na vijf minuten oog in oog met Dutoit koelbloedig afmaakte: 1-0.

Foto: BELGA

Drie minuten later was het opnieuw raak toen Ruud Vormer scoort een vrije trap keurig over de muur krulde, buiten het bereik van Dutoit: 2-0.

Foto: Isosport

De Brugse aanvalsgolven bleven maar komen en Oostende leek te verzuipen. Dutoit pareerde echter de knal van Diaby en moest alles uit de kast halen om poulain het scoren te beletten. De vrije trap van Vanaken spatte bovendien uiteen op de kruising en Wesley krulde de bal een metertje over die kruising.

Na 25 ging de Brugse storm (balbezit 70-30% !) toch even liggen en zo kwam KVO weer boven water. Canesin kon aanleggen van aan de rand van de zestien maar mikte over. Even later schrok het thuispubliek toen Gabulov een schot van Lombaerts niet kon klemmen en de Braziliaan de rebound binnentikte, maar het doelpunt werd terecht afgekeurd voor buitenspel. Blauw-zwart deelde nog een aantal speldenprikken uit maar ging met 2-0 rusten.

Snelle aansluitingstreffer, attente Gabulov

Bij Club kwam Tomecak na rust in de plaats van Poulain, bij Oostende werd Bossaerts uit zijn lijden verlost door Zivkovic. En die ingreep loonde want na amper drie minuten in de tweede helft scoorde Gano zijn negende van het seizoen nadat hij in de zestien het duel won van Decarli: 2-1 zowaar! De aansluitingstreffer kwam er wel na voorafgaande fout op Limbombe maar het Brugse protest werd door Verboomen weggewuifd...

Foto: BELGA

Club even van slag, zou je denken? Niets van: na een mooi schepballetje van Limbombe knalde Diaby twee minuten later van dichtbij zijn tiende van het seizoen binnen: 3-1 en de spanning meteen weer uit de match.

Foto: Photo News

Uitblinker Vanaken leverde een perfecte voorzet af richting de vrijstaande Wesley voor doel maar in plaats van zelf zijn kans te gaan, legde die fout af.

Foto: Photo News

Plots bleef Oostende komen maar Gabulov toonde waarom hij in doel stond bij de leider. Eerst bokste hij een center van Bjelica weg en daarna ging hij goed plat op het schot van Siani en voor de aanstormende Canesin.

Op het uur kwam Vossen erin voor Diaby en de spits kreeg tot driemaal toe een unieke kans om de wedstrijd te beslissen: eerste trapte hij alleen voor Dutoit onbesuisd over, even later kreeg hij een aflegger niet onder controle en in het slot wilde hij met het hoofd Vormer bedienen hoewel hij beter zelf naar doel had gekopt.

Bizarre ontknoping

KVO vatte moed en bleef naar voren trekken maar opnieuw stond Gabulov pal bij een schot van Zivkovic. Het liep duidelijk niet mis bij de leider en Leko bracht Nakamba in voor een bleke Clasie, om zo de match weer onder controle te krijgen. Dat lukte echter niet want de ingevallen Joseph Akpala scoorde vlak voor affluiten nog met het hoofd de 3-2.

Foto: BELGA

Zo werd het toch nog even spannend: een onwaarschijnlijk scenario na het verschroeiende begin van de thuisploeg. Die haalde uiteindelijk bibberend het einde want Siani knalde de laatste kans naast.

Straat voorsprong

Door deze 18e zege van het seizoen staat Club rianter dan ooit tevoren op kop: naaste achtervolger Charleroi volgt nu al op 12 punten, concurrent Anderlecht kijkt tegen een achterstand van 13 punten aan...