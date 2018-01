Waasland-Beveren en Zulte Waregem delen de punten na rollercoaster vol emoties

Waasland-Beveren en Zulte Waregem moesten beide tevreden zijn met één puntje, na een aangename wedstrijd werd het 2-2. Waasland-Beveren had nochtans de match in handen na de vroege 1-0, maar gaf het in de tweede helft helemaal uit handen. Harbaoui en Olayinka zorgden voor de West-Vlaamse voorsprong, maar Jens Cools kopte negen minuten voor tijd de gelijkmaker nog binnen. Hamdi Harbaoui leek nog even met de winning goal te gaan lopen, maar zijn doelpunt werd terecht afgekeurd voor offside.

Waasland-Beveren-trainer Sven Vermant kon niet rekenen op Boljevic door schorsing. Ryan Mmaee was zijn verrassende vervanger op de flank. Ondanks de zes op zes voerde Dury vier wissels door: Marcq, Olayinka, Harbaoui en Derijck kwamen in de ploeg, De Sart, De Mets, Leya Iseka en Heylen verdwenen naar de bank.

De eerste tien minuten viel er niet veel te beleven. Beide ploegen begonnen voorzichtig aan de wedstrijd. Stilte voor de storm bleek later. Want wat volgde was propaganda voor het voetbal. We noteerden maar liefst 19 doelkansen in de eerste helft: elf voor Waasland-Beveren, acht voor Zulte Waregem. Het was Harbaoui die het vuur aan de lont stak. Roef stond attent te keepen. Meteen daarna volgde een counter uit het boekje van de thuisploeg. Angban stuurde Mmaee, pas zijn eerste basisplaats in de competitie, op het juiste moment het straatje in.

Deze Ryan Mmaee overtuigde bij Waasland-Beveren. Foto: Isosport

De aanvaller was net iets sneller op de bal dan Bossut. Ref Van Driessche twijfelde niet en legde de bal op de stip. Topschutter Thelin schoot vanop de stip de thuisploeg op voorsprong, zijn derde penalty in drie wedstrijden en zijn dertiende treffer in de competitie. Waasland-Beveren wervelde en ging nadrukkelijk op zoek naar de dubbele voorsprong. Zulte Waregem zag sterretjes. Al verzuimden Morioka en Ampomah de voorsprong uit te diepen.

Na twintig minuten ging de Wase storm even liggen en kwamen de West-Vlamingen beter in de wedstrijd. Olayinka sneed goed naar binnen, Roef tikte de plaatsbal met zijn vingertoppen in hoekschop. Nadien was het weer al Waasland-Beveren wat de klok sloeg, maar o wat morsten ze met de kansen. Dit keer vonden Angban en Ampomah de achterkant van het net niet. Aan de overzijde testte Harbaoui in de draai de reflexen van Roef.

Foto: BELGA

Deksel op de neus

Waasland-Beveren begon de tweede helft zoals het begon. Bossut moest meteen gepast ingrijpen op de inzet van Morioka. En je weet wel, wie zelf de kansen laat liggen, krijgt vroeg of laat wel eens het deksel op de neus. Op het uur stelde Harbaoui orde op zaken. De Tunesische aanvaller mocht moederziel alleen binnenkoppen. Zo een kans moet je een goaltjesdief als Harbaoui echt geen twee keer geven.

Foto: BELGA

Vijf minuten later sloeg Roef aan het klungelen en trapte de bal pardoes in de voeten van Kaya. Die schilderde het leer op het hoofd van Olayinka, die knikte in de vlucht knap binnen. Essevee zowaar op voorsprong. Nadien verdween het tempo uit de wedstrijd. De thuisploeg kon amper nog een kans bij elkaar voetballen. Uit het niks kwam Waasland-Beveren toch op voorsprong.

Op hoekschop verlengde Mmaee tegen de bal, in de herneming redde Bossut op schot van Caufriez, maar Cools kon van dichtbij binnenduwen. Even later leek Harbaoui de wedstrijd te beslissen, maar na overleg met zijn lijnrechter keurde Van Driessche het doelpunt terecht af voor buitenspel. Doelpunten vielen er niet meer. Beide ploegen schieten weinig op met dat punt.