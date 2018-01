Lokeren boekt levensbelangrijke zege op het veld van KV Oostende en doet goede zaak in het klassement

Lokeren heeft in de strijd om het behoud een gouden zaak gedaan op het veld van rivaal KV Oostende. De Waaslanders gingen na een spannende slotfase met 2-3 winnen aan de kust. Lokeren springt zo over KV Oostende naar de dertiende plek. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be!

KV Oostende en Lokeren, het duel tussen de nummers dertien en veertien van de competitie. Het mocht dus duidelijk zijn wat beide teams nodig hadden op deze ietwat warme zondagavond: de drie punten. Na een korte studieronde was het de thuisploeg die als eerste de neus aan het venster stak in de persoon van Zinho Gano, die op drie pogingen niet kon scoren. Ook Zivkovic kwam niet tot scoren, aan de overkant kwamen Skulason en Benchaib even piepen namens Lokeren. Halverwege de eerste helft scoorde KV Oostende dan toch dankzij een slim uitgespeelde corner: Tomasevic had het leer maar binnen te knikken.

Foto: BELGA

KV Oostende bleef niet bij de pakken zitten en ging op zoek naar de 2-0. Verhulst moest goed plat op een schot van Zivkovic, terwijl het vizier van Gano nog steeds niet scherp stond. Zo kon het gebeuren dat de Kustboys het deksel op de neus kregen en Lokeren bij een zeldzame kans dan toch scoorde: tien minuten voor de rust joeg De Ridder een bal voor doel, waarna Söder doorkopte en zo Amine Benchaib bereikte. Die laatste kopte de bal hard in het dak van het doel: 1-1. Een gekrulde vrije trap en nog een poging van Gano konden de stand voor de rust niet meer wijzigen.

De tweede helft gaf een omgekeerd beeld van de eerste helft, want deze keer was het Lokeren dat stevig doorduwde. Hupperts, De Ridder en Benchaib kwamen echter niet tot scoren. Bij poging vier was het wel raak, toen De Ridder goed om zijn as draaide en de bal op prachtige wijze de 1-2 in de korte hoek binnenramde. Lokeren rook bloed en ging meteen op zoek naar een derde goal, terwijl de thuisfans de prestatie van Oostende duidelijk niet konden smaken. Ref Dierckx weigerde bovendien een penalty toe te kennen aan Akpala, die tussen twee Lokerse verdedigers neerging op een hoekschop.

Foto: Photo News

Na een zwak begin van de tweede helft ging KV Oostende langzaam maar zeker op zoek naar de gelijkmaker. Gano, Canesin en Bjelica konden hun pogingen echter niet kadreren of vonden Davino Verhulst op hun pad. De goal viel aan de overkant: na een één-tweetje met invaller Straetman kon Robin Söder de 1-3 tegen de netten schieten. Boeken toe. Of zo leek het toch, want het werd voor de bezoekers alsnog een spannend slotkwartier.

Eerst miste Gano een zoveelste goede kans, een minuut later zag Akpala de aansluitingstreffer terecht afgekeurd worden voor buitenspel. Even later was het wél raak toen Akpala eindelijk de weg naar het net vond. Deze keer ging het feest wel door: 2-3. Een laatste slotoffensief mocht niet meer baten, waardoor Lokeren alsnog de drie punten naar Daknam kon meenemen.

Foto: BELGA

Lokeren springt door de zege over KV Oostende naar de dertiende plek en staat nu negen punten voor hekkensluiter KV Mechelen. De Waaslanders lijken dus gered en zijn, mits een fantastisch parcours in de volgende zes wedstrijden, zelfs nog niet uitgeschakeld voor een plekje in Play-off I. Voor KV Oostende wordt het pompen of verzuipen, al hebben de Kustboys nog steeds een veilige zes punten voorsprong op de rode lantaarn. Bekijk hier de volledige stand in de Jupiler Pro League!