Spektakel op Sclessin: hattrick Hanni bezorgt Anderlecht gevleid gelijkspel tegen imposante Rouches

Standard speelde met voorsprong zijn beste negentig minuten van het seizoen. Maar in plaats van bij de rust de wedstrijd op slot te hebben gedaan, incasseerde het een hattrick van Sofiane Hanni. Verder dan een gelijkspel kwamen de Luikenaren niet meer in de tweede helft, ze verdienden meer.

Wat een heerlijke pot voetbal serveerden Standard en Anderlecht op Sclessin. Vooral Standard mocht terugblikken op een prachtige wedstrijd maar de Luikenaren bleven wel met lege handen achter. Dat hadden ze dan vooral aan zichzelf te danken. Een verschroeiende start werd al na zeven minuten beloond met het openingsdoelpunt van Orlando Sa. Met dank aan het slap verdedigen van de paarswitte defensie. Emond mocht aan de eerste paal een hoekschop ongehinderd verlengen naar de tweede paal waar Orlando Sa al even ongehinderd de score opende.

Anderlecht, met Teo op de bank en zonder echte spitsen, moest meteen de bakens verzetten en dat lukte wonderwel. De aanval was mooi, de voorzet van Appiah perfect en de afwerking van Hanni feilloos: 1-1 na amper een kwartier spelen.

Omhaal Luyindama

De voet ging niet van het gaspedaal. Een hoekschop van de thuisploeg geraakte niet uit het strafschopgebied: Luyindama achtte zijn moment gekomen en pakte uit met een geweldige omhaal waar Matz Sels geen verhaal tegen had. Standard kreeg er maar geen genoeg van en ging gretig op zoek naar een derde goal. Emond kopte een kans maar nipt naast, Sels had een prachtige parade in huis bij een vrije trap van Mpoku. Dit Anderlecht leek klaar voor de slachtbank.

Maar dat was buiten Sofiane Hanni gerekend. Enkele minuten voor het rustsignaal nam hij een diepe bal van Saief perfect mee en liet Ochoa tegenvoets geen schijn van een kans. Het Luikse publiek kon het niet geloven en dat ongeloof werd er twee minuten later alleen maar groter op. Doelman Ochoa misrekende zich op een terugspeelbal van Colins Fai en wie anders dan Sofiane Hanni nam het cadeau dankbaar in ontvangst. Hattrick Hanni, de eerste drieklapper van een Anderlechtspeler sinds 1999. Toen was het Thomas Radzinski die er drie in het mandje legde, eindstand nul-zes.

Spektakel gaat door

Het spektakel ging na de pauze gewoon verder. Standard bleef naar het doel van Sels stormen en kreeg kans op kans. Cimirot leek de gelijkmaker te scoren toen hij een rebound van aan de grote rechthoek binnenduwde. Ref Delferière keurde het doelpunt aanvankelijk goed maar trok uiteindelijk toch naar zijn lijnrechter voor overleg, bij gebrek aan een videoref. Standard-speler Cop stond duidelijk buitenspel maar de vraag was of hij deelnam aan het spel. Cop liet de bal duidelijk door de benen maar stond naast en niet voor Sels. Toch buitenspel, oordeelde Delferière. De Standard-spelers lieten het niet aan hun hart komen en iets voorbij het uur was de gelijkmaker een feit. Een hoekschop raakte alweer niet weggewerkt, alweer Luyindama stond aan de tweede plaats ongedekt klaar om de gelijkmaker binnen te duwen.

Standard had duidelijk veel brandstof verbruikt en moest heel even gas terugnemen. Anderlecht dreigde nog één keer via de ingevallen Ganvoula maar diens kopbal werd gepareerd door Ochoa. Standard ging nog één keer op zoek naar de verdiende winnende treffer maar de benzinetank bleek helemaal leeg te zijn. De Luikenaren verdienden de overwinning maar een hattrick van Sofiane Hanni bezorgde paarswit een gevleid punt.