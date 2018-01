Antwerp pakt twee rode kaarten, maar speelt met negen toch gelijk bij Charleroi

Antwerp heeft op bezoek bij Charleroi gelijkgespeeld. Op Mambourg werd het 1-1 na een tumultueuze tweede helft. Antwerp had dit seizoen als enige ploeg nog geen rode kaart gekregen. In Charleroi was het meteen twee keer raak. Toch hield de ploeg van Bölöni stand, Charleroi nadert met één punt ook niet echt op leider Club Brugge. Bekijk om 23u de videosamenvatting op Sportwereld.be!

Het duurde tien jaar vooraleer Ritchie De Laet terugkeerde naar België. En het duurde vier dagen om Laszlo Bölöni te overtuigen dat hij in de basis hoort. De Roemeen bracht ook Pitroipa voor het eerst aan de aftrap. Verrassend genoeg ruimden Hairemans en Van Damme plaats. Ook sterkhouders hebben al eens rust nodig.

Felice Mazzu was op z’n hoede voor het fysieke geweld van de Great Old en versterkte daarom zijn middenveld. Diandy kwam erin voor de frivole Benavente. Ook Lukebakio, die allicht definitief weggekocht wordt bij Anderlecht, speelde weer.

Charleroi versus Antwerp, het moest een voorsmaakje worden van Play-off 1 want de kans is groot dat beide clubs elkaar daar tegenkomen. Maar spektakel kregen we niet te zien – behalve het lichtspektakel in beide spionkoppen, aan Bengaals vuur opnieuw geen gebrek. Pas toen Pitroipa na een knappe combinatie de zestien in dook, was er opwinding. De Burkinees ging neer na contact met Marinos, maar Visser gaf geen krimp.

Foto: BELGA

Martinez aanwezig

De wedstrijd was evenwichtig, maar halverwege de helft nam Antwerp de bovenhand doordat Oulare op toerental kwam. De bonkige spits toonde zich balvast, schoot eerst nog over en dan in het zijnet. Tien minuten voor rust was het toch raak. Oulare zette de aanval op door goed het spel te verleggen en nam dan positie voor doel. Nadat De Laet en Pitroipa had bediend en die op Penneteau had besloten, kon de Belgische spits in de rebound scoren – zijn tweede goal dit seizoen. Bondscoach Martinez zat op de tribune, hij kon dan toch íéts noteren.

0-1 bleef het tot de rust en Mazzu besloot dan toch maar om aanvallender te gaan spelen en Benavente te brengen. Een wissel die onmiddellijk rendeerde. Marinos werd diep gestuurd op rechts, haalde de achterlijn en legde prima terug tot bij de afgehaakte Peruviaan, die in één tijd heerlijk binnen trapte. Alles te herdoen. Goed trouwens dat Benavente, in tegenstelling tot in de heenmatch op de Bosuil, met de juiste fans ging vieren.

Foto: BELGA

De tweede helft was een stuk aangenamer dan de eerste. Het ging op en neer, en ei zo na kwam Antwerp alweer op voorsprong. Oulare zette zich goed door en bediende Limbombe. Diens schot werd van de lijn gehaald door Marinos. Een heet standje vervolgens aan de overkant. Na een te korte terugspeelbal van Haroun kon Rezaei alleen af op Bolat. Vlak voor de twee elkaar tegenkwamen, werd de Iranees echter nog gehaakt door Corryn. De linksback vermeed zo allicht de 2-1, maar kreeg rood en mocht gaan douchen. Lukebakio trapte de vrijschop vervolgens net naast.

Misnoegde Sall

Bölöni bracht Van Damme, onder een striemend fluitconcert, dan toch maar. Extra power was nodig om stand te houden. Mazzu gooide de weer fitte Remacle er voor het eerst dit seizoen op, om tegen tien man de zege binnen te halen. Correctie: tegen negen man. Sall kreeg zijn tweede geel en verliet dik tegen zijn zin tergend traag het veld.

Nog tien minuten had Charleroi om alsnog zijn eerste zege van 2018 te boeken. Het kwam nog wel in de buurt van Bolat, niet moeilijk met twee mannetjes méér. Maar echt gevaarlijk zijn lukte niet meer. Het bleef zo 1-1. Het derde gelijkspel op rij voor Antwerp.