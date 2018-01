Club Brugge weet weer wat verliezen is: Gent smeert leider eerste nederlaag aan sinds oktober

KAA Gent heeft de topper tegen Club Brugge gewonnen. De Buffalo’s klopten de fiere leider in eigen huis met 2-0. Het is voor de Bruggelingen de eerste nederlaag sinds 25 oktober, toen het onderuit ging tegen Genk. Andrijasevic en Kalu maakten de doelpunten. Gent wordt vierde, Club Brugge leed zijn derde nederlaag van het seizoen.

Ivan Leko toverde meteen enkele verrassingen uit zijn hoge hoed. Achteraan ontbraken de geblesseerde Decarli en Poulain, de Kroaat dropte daarom Jordi Vanlerberghe in de basis in de driemansdefensie. voor Vanlerberghe was het zijn eerste basisplaats in de competitie sinds 20 augustus op bezoek bij Kortrijk. Zijn laatste speelminuten in de Jupiler Pro League dateerden ook al van 20 december tegen ex-club KV Mechelen. Daarnaast kreeg ook Jelle Vossen de voorkeur op Abdoulay Diaby, op rechts startte Ivan Tomecak. Dion Cools had last aan de enkel en begon op de bank.

Foto: Photo News

Club begon gretig, maar het was Gent menens om de straffe reeks van Club Brugge te doorbreken. Blauw-Zwart verloor al drie maanden niet, de Buffalo’s wilden daar verandering in brengen. Gent nam de controle over, iets voorbij het kwartier was Sylla dicht bij een doelpunt. De spits was echter teveel bezig met de terugkerende Vanlerberghe en miste zijn schot. Club Brugge kwam maar mager voor de dag en raakte niet verder dan enkele afstandschoten. Met een 0-0 gingen we de rust in.

Foto: Photo News

Na de pauze kwam Club Brugge agressiever voor de dag. Het zette meer druk, maar tot echt grote kansen leidde dat aanvankelijk niet. Iets voorbij het uur was het echter Gent dat op voorsprong klom. Andrijasevic torende boven iedereen uit en met een gelukje kopte hij de 1-0 via de paal binnen.

Foto: BELGA

Een klein kwartier voor tijd kreeg Blauw-zwart een tweede opdoffer te verwerken. Denswil legde Yaremchuk foutief tegen de mat, de bal ging op de stip. Gabulov pakte de slecht getrapte strafschop van Gigot wel, maar Kalu was het beste gevolgd: 2-0.

Foto: Isosport

Club Brugge reageerde nu wel en bijna was er meteen de aansluitingstreffer. Kalinic stopte Diaby, Dennis trapte de bijna niet te missen rebound op Gigot. Het zou de enige grote kans zijn van Club Brugge om iets aan de achterstand te doen, het stond zelfs bijna 3-0. Dejaegere kapte knap zijn mannetje uit, maar trapte dan te overhaast over de kooi van Gabulov. Gent hield verder vlot stand en pakt een verdiende zege. De Buffalo’s klimmen naar de vierde plaats in de stand.

Voor Club Brugge is het de derde nederlaag van het seizoen, de eerste in drie maanden. Anderlecht kan zo ‘naderen’ tot op tien punten als het straks wint bij Standard.

Foto: BELGA