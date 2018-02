Ongeïnspireerd Anderlecht laat ook tegen rode lantaarn KV Mechelen punten liggen, Morioka mist strafschop

Anderlecht is op eigen veld niet verder geraakt dan een 2-2 gelijkspel tegen KV Mechelen. Paars-wit kwam snel op voorsprong via Ganvoula, maar Malinwa ging erop en erover. Opnieuw Ganvoula zorgde nog voor de gelijkmaker en Morioka kon zijn nieuwe ploeg de zege bezorgen, maar miste vanop de stip. Anderlecht pakt zo zijn derde gelijkspel op rij, Mechelen scoorde voor het eerst een punt na zes opeenvolgende nederlagen. Bekijk de samenvatting vanaf 23u op Sportwereld.be!

Hein Vanhaezebrouck had zijn hoge hoed nog eens bovengehaald en er enkele witte konijnen uit getoverd. Lukasz Teodorczyk en Francis Amuzu waren ziek en moesten verstek geven, Pieter Gerkens verhuisde naar de bank. Daardoor dropte Vanhaezebrouck de 19-jarige Nelson Azevedo Janelas in de basis. De Belgisch-Portugese flankspeler scoorde twee weken eerder nog tegen de reserven van Malinwa en mocht het nu ook bij de grote jongens proberen. Het was pas zijn eerste selectie voor de A-kern en hij mocht meteen starten. Verrassing twee was de basisplaats van Sylvère Ganvoula. In de winter werd hij door Mechelen met een onvoldoende terug naar moederclub Anderlecht gestuurd, nu stond hij in de basis bij paars-wit. Het kan snel verkeren. Verder mocht winteraankoop Ryota Morioka proberen Sofiane Hanni te doen vergeten.

En dat leek ook meteen te lukken. De Japanner werd diepgestuurd op links, zette prima voor en uitgerekend Ganvoula duikte de 1-0 tegen touwen. Een droomstart voor paars-wit, meteen een assist voor de nieuwe nummer tien van het Astridpark en Ganvoula haalde zijn gram.

Foto: Photo News

Maar Mechelen, met Schoofs en Matthys opnieuw in de basis, was niet van slag. Malinwa verloor zijn laatste zes wedstrijden en wist in die partijen zelfs geen enkele keer te scoren, maar op het nieuwe paars-witte veld leefde het op. Matthys dwong Sels tot een save met een lage schuiver, Bandé stond op de goede plek en duwde de rebound binnen: 1-1 na een kwartier spelen.

Foto: BELGA

Het inspireerde Mechelen om door te duwen. De rode lantaarn wilde zich niet ingraven en dat loonde. Een schijnbaar ongelukkige lage voorzet werd door Spajic op spectaculaire wijze in eigen doel gewerkt. De Serviër wilde de bal met een tackle wegwerken, maar mist de interventie met zijn rechtervoet. Het leer botste ongelukkig op zijn linkervoet en ging in een boog over Sels in doel. Het Astridpark wist niet wat het zag en was verbouwereerd, bij Mechelen was het feest.

Foto: BELGA

Anderlecht kwam de dubbele opdoffer maar moeilijk te boven en zakte weg. Malinwa speelde op een wolk en het was een klein wonder dat er geen derde doelpunt bijkwam voor de rust. Matthys kopte van dichtbij naast en Sels moest tot twee keer toe uitstekend tussenkomen om erger te voorkomen. Onder een striemend fluitconcert gingen de spelers van paars-wit naar binnen.

Dubbele wissel

“In youth we trust”, klonk het spandoek van de Anderlecht-fans, maar Vanhaezebrouck had het na 45 minuten spelen wel gehad met de twee youngsters op het veld. Sambi Lokonga en debutant Azevedo bleven in de kleedkamers, Chipciu en Gerkens kwamen in de ploeg. Het inspireerde de thuisploeg niet meteen tot dominant voetbal. Sels moest al vroeg ingrijpen nadat Schoofs Dendoncker aftroefde, pas dan leek Anderlecht wakker te schieten. Na tien minuten spelen in de tweede helft zette de opgekomen Deschacht voor vanop links. De bal ging hoog en was lang onderweg, maar de timing en sprongkracht van Ganvoula waren indrukwekkend. De spits versloeg ex-ploegmaat Coosemans een tweede keer met het hoofd en zette de 2-2 op het bord.

Foto: Photo News

Anderlecht ging er niet beter door voetballen, maar de vermoeidheid sloeg bij Malinwa wel toe. De bezoekers kwamen er minder uit en er ontstond lichte druk van de thuisploeg. Grote kansen leverde dat evenwel niet op, paars-wit overtuigde alweer niet.

Ondanks alles kon Morioka tien minuten voor tijd zijn nieuwe ploeg de bevrijding bezorgen. Na ietwat licht contact met El Messaoudi ging de Japanner tegen de grond. De bal ging op de stip en El Messaoudi kreeg geel, waardoor hij volgende wedstrijd geschorst is. Ganvoula leek de bal te willen pakken en voor zijn hattrick te gaan, maar het was Morioka zelf die zich uiteindelijk achter de bal zette. Anderlecht miste zijn vorige twee strafschoppen dit seizoen en de nieuwkomer zette die traditie doodleuk verder. De Japanner trapte zwak naast en ging zo Saief achterna. Ook de van Gent overgekomen flankspeler miste een strafschop bij zijn debuut. Dat gebeurde tegen Waasland-Beveren, toen nog de werkgever van … Morioka.

Foto: Photo News

In het slot kregen we nog het debuut van Mohamed Dauda, die Morioka kwam aflossen. Een nieuwe jongeling waarmee het Astridpark kennis mocht maken, een schamel lichtpuntje na een alweer ontgoochelende namiddag. Anderlecht moet tevreden zijn met een 2-2 gelijkspel, maar daar schiet het niets mee op. Het blijft derde en kan leider Club Brugge opnieuw zien uitlopen. Ook voor Malinwa brengt een punt weinig soelaas. Het staat nog steeds laatste, met twee punten minder dan Eupen. Het kan zich wel optrekken aan een hoopgevende prestatie, na zes nederlagen en evenveel wedstrijden zonder doelpunt.

Foto: BELGA

Sven Kums: “Niet schieten op Morioka”

Voor de televisiecamera’s nam Kums Morioka in bescherming. “We moeten nu niet schieten op Morioka. Hij is nieuw en pakt zijn verantwoordelijkheid. Het is al de zoveelste penalty die we missen en dat kost ons wel punten. Of ik geen zin had die penalty te geven? Ik sta niet op de lijst. Anders had ik wel willen schieten, maar er zijn spelers aangeduid om te trappen en Morioka stond als eerste op dat lijstje.”