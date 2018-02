Standard gaat gewoon op elan door: ook Lokeren krijgt een pak slaag

Nadat Standard woensdag al op indrukwekkende wijze competitieleider Club Brugge in de wind zette (4-1) gingen de Rouches ook zaterdagavond met gemak op en over hun tegenstander. Slachtoffer van dienst was Lokeren, dat aan het eind van de eerste helft op achterstand kwam, lang in de wedstrijd bleef maar in het slot nog twee goals om de oren kreeg. Eindstand: 0-3. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be!

Peter Maes gaf het vertrouwen aan dezelfde elf spelers die vorige week een deugddoende overwinning behaalden op het veld van Oostende. Nieuwkomer Lukas Marecek zat op de bank. Ricardo Sa Pinto gunde man in vorm Razvan Marin rust. Gojko Cimirot was zijn vervanger. Mehdi Carcela zat voor het eerst op de bank.

Standard trok de lijn van de voorbije twee wedstrijden gewoon door, zonder het gaspedaal volledig in te duwen. Na een studieronde van tien minuten eisten de bezoekers nadrukkelijk het balbezit op, zonder echt gevaarlijk te zijn. Lokeren daarentegen kon geen gevolg geven aan zijn uitstekende tweede helft van vorige week op het veld van Oostende. Te veel slordige passes, te weinig gewonnen duels.

Zoeken naar gaatje

Standard mocht dan wel het balbezit hebben, veel doelrijpe kansen creëerden ze in het begin niet. Het was zoeken naar een gaatje in de strakke organisatie van Lokeren. Mpoku en Edmilson toonden zich de eerste helft erg bedrijvig en brachten de Lokerse vleugelverdedigers meermaals in verlegenheid. Mpoku kapte Overmeire tot twee keer toe uit, zijn schot belandde via het been van Terki op het dak van het doel. Enkele minuten later was Standard erg dicht bij de verdiende voorsprong, maar Skulason kon de voorzet van Fai net voor de neus van de aanstormende Edmilson nog wegwerken.

Dé kans van de eerste helft kwam uiteindelijk op naam van Mpoku, maar hij struikelde. Weg kans. Toch bleek het slechts uitstel van executie. Want daar was plots goaltjesdief Edmond. De spits mikte eerst via het been van Rassoul op de paal, maar hij was er als de kippen bij om de rebound simpel binnen te tikken. Een verdiende voorsprong. Standard rook bloed, maar Verhulst zweefde de kopbal van Sa met een ultieme reflex uit het doel. Wat een redding van de doelman. Lokeren loerde vooral op de counter, maar de laatste pass was te slordig om voor dreiging te zorgen. De Oost-Vlaamse club liet de eerste helft zelfs geen enkel schot op doel noteren. Bedroevende statistiek.

Foto: Photo News

Peter Maes had er bij rust genoeg van en verloste Mpati uit zijn lijden. Marzo kwam in de ploeg. Maar wie na rust beterschap had verwacht, kwam bedrogen uit. Standard domineerde het spel, Lokeren kon amper dreigen. Na de invalbeurt van Tom De Sutter voerde de thuisploeg dan toch de druk op. De 32-jarige aanvaller kreeg meteen een uitgelezen kans, maar zijn kopbal was te slap om Ochoa te verrassen. Aan de overzijde hield Verhulst Edmond van zijn tweede treffer. Naarmate de wedstrijd vorderde nam Standard wat gas terug. Zaten ze al met de terugmatch van de beker in hun gedachten?

Lokeren kon echter niet profiteren. Het eerste schot tussen de palen die naam waardig van Lokeren viel pas in minuut 68. De wedstrijd kabbelde verder tot Skulason Cop haakte op de rande van de zestien. Ref Boucaut wees – ondanks protest van Lokeren – naar de stip. Cop stuurde Verhulst de verkeerde kant op. Wedstrijd gespeeld. Zeker nadat Terki zijn tweede gele kaart pakte. Marin zette in de slotminuut op aangeven van de wederoptredende Carcela de eindstand op het scorebord.

Foto: Photo News

Standard springt dankzij deze overwinning naar een voorlopig gedeelde zevende plaats. Lokeren blijft hangen op een dertiende plaats.