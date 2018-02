Club Brugge verliest nu ook punten in eigen huis na spektakelstuk tegen Charleroi

Club Brugge en Charleroi hebben de punten gedeeld in de absolute topwedstrijd van speeldag 25 in de Jupiler Pro League. De nummers een en twee uit de competitie maakten er een spektakelstuk van: het werd 3-3 in het Jan Breydelstadion. De wedstrijd werd tien minuten voor het einde nog even onderbroken toen een fan op ludieke wijze het veld bestormde. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be!

Club Brugge-Charleroi, voor de spanning in de competitie was het een enorm belangrijke affiche. Bij winst kon Club immers de kloof naar haar eerste achtervolger vergroten tot 14 punten, terwijl Charleroi haar mogelijke titelambities kracht kon bijzetten met een goede prestatie in Jan Breydel. Tegen een Club Brugge dat sinds Nieuwjaar niet bijster goed draait was winst niet ondenkbaar voor de Zebra’s: blauwzwart pakte in het nieuwe kalenderjaar slechts 4 op 9 in de competitie en ging afgelopen woensdag nog met 4-1 onderuit in het bekerduel tegen Standard. De reden voor coach Leko om wat wissels door te voeren: verdedigende aanwinsten Scholz en Mitrovic werden in de basis gedropt, terwijl Nakamba naar de bank verdween.

Klungelende Clasie

Charleroi toonde al meteen dat het geen angst had voor het blauwzwarte geweld. Al na drie minuten hadden de bezoekers een strafschop kunnen krijgen na een vermeende fout van Scholz op Benavente. Pollet en Benavente konden nadien niet tot scoren komen, terwijl Club ook kansjes kreeg via Wesley en Vanaken. Halverwege de eerste helft waren het toch de Carolo’s die als eerste raak schoten na defensief geklungel bij de thuisploeg. Clasie speelde slecht in en gaf de bal zomaar af aan Ilaimaharitra, die het cadeautje dankbaar aannam: via het lichaam van Scholz ging de bal het doel in en stond het 0-1.

Foto: Photo News

Het antwoord van Club Brugge liet niet lang op zich wachten. Drie minuten, om precies te zijn: Limbombe pegelde de bal van net buiten de zestien hoog in het doel. Doelman Penneteau zag er twijfelachtig uit bij de 1-1: de bal ging via de schouder van de Fransman binnen. Gelukkig voor Penneteau werd zijn ietwat vreemde actie vijf minuten later weer goedgemaakt, toen Hendrickx met een lage schuiver Gabulov voor de tweede keer klopte (1-2). En nog was het spektakel in de eerste helft niet afgelopen, want Ruud Vormer werd in het penaltygebied neergehaald door Francis N’Ganga. Ref Wim Smet wees naar de stip, maar Vormer mikte de bal op de paal terwijl Penneteau de rebound van Vanaken op fantastische wijze uit zijn doel hield.

Foto: BELGA

Club wist dat het eigen publiek in de tweede helft verbetering wilde zien en het duurde niet lang voor de Brugse fans op hun wenken werden bediend. Vanaken zette een prachtige dribbel op, kreeg de bal nadien terug van Diaby en omspeelde nadien doelman Penneteau om tot slot makkelijk de 2-2 binnen te leggen. Club Brugge rook bloed, maar Penneteau hield Charleroi meermaals in de wedstrijd. Ook het doelhout hielp een handje mee: Vormer trof de paal, terwijl Limbombe enkele minuten later een tweede goal van de avond uit elkaar zag spatten op de lat. De 3-2 hing in de lucht en met nog iets meer dan een kwartier te gaan kwam die er ook, met dank aan doelpuntenmaker Wesley Moraes en goed voorbereidend werk van Dion Cools.

Foto: BELGA

Charleroi leek geklopt, maar wie de Zebra’s afschreef, kwam bedrogen uit. Vijf minuten na de goal van Wesley stond dankzij de koelbloedige Rezaei plots de 3-3 op het bord. De chaos in Jan Breydel werd compleet toen een fan het veld op kwam stormen en… een rode kaart toonde aan scheidsrechter Wim Smet. Het spel lag gelukkig niet lang stil. Beide teams kregen nog enkele kansjes in de slotfase, maar aan de eindstand zou uiteindelijk niks meer veranderen: de score bleef 3-3. Voor Club Brugge is het de allereerste keer dit seizoen dat het punten laat liggen in eigen huis. Het bevestigt het dalende vormpeil van de competitieleider: van haar laatste vijf wedstrijden (inclusief de heenwedstrijd van halve finale in de beker tegen Standard) won Club er slechts één...

In de stand leidt Club Brugge nog steeds. Blauwzwart heeft nu 58 punten, Charleroi blijft tweede met 47 punten. Anderlecht is derde met 46 punten.

