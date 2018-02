Eupen pakt met zijn tienen felbevochten punt tegen AA Gent

Eupen heeft zaterdagavond een klein zaakje gedaan in de strijd om het behoud. De Panda’s sprokkelden een punt tegen nummer vier AA Gent: het werd 1-1. Mamadou Koné bracht Eupen voor de rust op voorsprong, al werd het voor de thuisploeg nog knap lastig nadat diezelfde Koné twintig minuten voor het einde een tweede gele kaart kreeg. Janga scoorde in het slot de gelijkmaker. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be!

Yves Vanderhaeghe had geen verrassingen in petto voor zijn collega Claude Makélélé. AA Gent verscheen in Eupen met het verwachte elftal aan de aftrap: Dejaegere nam de plek van de geblesseerde Kalu in. Bij de thuisploeg debuteerde de Franse nieuwkomer Peybernes in het hart van de lokale defensie die al twee partijen op rij de nul wist te houden. Van bij de aftrap wachtte de thuisploeg Gent goed gegroepeerd op rond de eigen zestien. Bij Gent lag het tempo net iets te laag om deze dubbele afweergordel makkelijk te kunnen ontmantelen. Een uitstekende voorzet van Foket belandde bij Yaremchuk wiens kopbal Van Crombrugge pas ternauwernood uit de linkerbovenhoek kon wegstompen.

Gent beter, Eupen op voorsprong

Eupen speelde amper een kans bij elkaar maar beet wel flink van zich af. Eerst torpeteerde Koné de voet van Verstraete, de Ivoriaan mocht niet mopperen dat hij slechts geel kreeg van ref Visser en op het halfuur was het Lumumba die het op Verstraete had gemunt. Ook hij ging in het boekje. Even later werd ook Bronn voor een drieste tackle, weliswaar op de bal, terecht geboekt. Gent monopoliseerde voor rust de bal maar kon Van Crombrugge amper bedreigen en met de rust in zicht was het zowaar de thuisploeg die op voorsprong klom: Leye knokte zich in balbezit en opende heerlijk naar Tirpan die van op rechts een puike voorzet verstuurde die door Koné met een heerlijk hakje voorbij Kalinic werd getikt (1-0).

Foto: BELGA

Zo werd de opdracht voor de Buffalo’s er na rust allerminst makkelijker op en er was al meteen een attente Kalinic nodig om Leye het scoren te beletten toen hij een afgeweerde voorzet listig naar de rechterbenedenhoek krulde. Gent kwam niet scherp genoeg uit de kleedkamer en kon enkel via Kubo even dreigen maar en ontsnapte eerder al aan een nieuwe tegentreffer toen Leye een voorzet over trapte.

Foto: BELGA

Iets na het uur greep Vanderhaeghe in: een afwezige Sylla werd vervangen door Janga en Gent probeerde iets feller druk te ontwikkelen. Maar behalve een karrenvracht aan hoekschoppen die niets opleverden, viel er amper doelgevaar te noteren. Eupen had alles controle maar viel plots met tien toen Koné zich liet ringeloren door Gigot en een onnodige tweede gele kaart slikte.

Gent ging nu heel nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker en onder impuls van invaller Chakvetadze - andermaal liet hij bij zijn invalbeurt flitsen van zijn talent zien - kampeerde het langdurig in en ronde het strafschopgebied van Eupen en op een zucht van de toegevoegde tijd verstuurde Dejaegere een strakke voorzet die door Janga perfect voorbij Van Crombrugge werd gebuffeld (1-1). Een verdiende gelijkmaker voor de bezoekers die zo ongeslagen blijven in 2018.