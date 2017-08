Beerschot Wilrijk beleeft droomstart in 1B met ruime zege tegen Union

Beerschot Wilrijk kon zijn eerste seizoen in 1B niet beter starten. De Mannekes versloegen op de eerste speeldag Union met droge 3-0 cijfers. Een droomstart, en meteen carnaval op het Kiel.

De thuisploeg ging snel op zoek naar de openingsgoal, een lage knal van François was ongevaarlijk voor Union-doelman Saussez. Aan de overkant was er na een kwartier wel even spanning, maar de goede poging van Fixelles verdween in hoekschop.

Net voor het halfuur was het raak voor Beerschot Wilrijk. Maes bracht perfect voor, en Van Hyfte kopte de 1-0 tegen de netten. Meteen de eerste goal in 1B voor Van Hyfte, die vorig seizoen nog voor Roda JC speelde.

De thuisploeg drukte door, met een kansje voor Losada en een harde knal van Maes, die maar net gepareerd werd door keeper Saussez. Net voor rust stond de 2-0 dan toch op de bordjes. Een nieuwe goede voorzet van Maes werd aan de tweede paal door Placca in doel getikt.

Pegel van François

Heel Union pleitte na de rust voor penalty, nadat Tabekou in de zestien tegen de grond ging na contact met De Jonghe. Scheidsrechter D’Hondt floot echter niet. Het was maar een tegenprikje van de Walen, want even later maakte François het helemaal af voor de thuisploeg. Na zijn staalharde pegel in het dak van het doel gingen de supporters volledig uit hun dak.

De bezoekers dreigden nog een keertje met een schot van Houdret, maar dat vloog hoog over. Het werd nog bijna 4-0, maar de net ingevallen Essikal kopte naast, en ook Placca kon zijn tweede van de avond niet maken.

3-0 dus voor Beerschot Wilrijk, dat het eerste seizoen in 1B uitstekend begint. De nieuwe hoofdsponsor schonk na de wedstrijd ook nog twintig gratis vaten bier. Aan feest dus wellicht geen gebrek op het Kiel.