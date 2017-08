Losada schiet Beerschot Wilrijk naar koppositie in de Proximus League

Beerschot Wilrijk heeft zondagavond in het Olympisch Stadion Tubeke met 1-0 verslagen. Na een geweldig doelpunt in de eerste helft van de Argentijn Hernan Losada konden de bezoekers na een rode kaart met tien man geen vuist meer maken. Door de winst komen de Mannekes samen met Roeselare aan de kop van het klassement in 1B.

Tubeke begon scherp aan de wedstrijd en wilde kost wat kost een vroeg Kiels tegendoelpunt voorkomen. Dat resulteerde in een stevige openingsfase die de Waals-Brabanders uiteindelijk twee gele kaarten en de thuisploeg evenveel vrije trappen opleverden. Met een ingestudeerd nummertje bereikte Losada zijn maatje Messoudi, maar die schampte zijn schot. Het was het begin van een sterke twintig minuten van de Ratten met een alomtegenwoordige Hernan Losada maar de Argentijn trapte over en/of naast.

Op het half uur leek ook Tubeke voor dreiging te zorgen via de counter: Zenke kapte De Jonghe uit maar gleed weg net voor het afdrukken. Net op het moment dat de bezoekers leken te temporiseren was er toch weer ‘good old’ Losada: hij joeg een subtiel lobje van Fessou Placca hard in de kruising. Een leuk cadeau voor zichzelf en zijn jarige vader, hij kroont zich met drie doelpunten tot topschutter van Eerste Klasse B. Met de rust in zicht schoot Tubeke zichzelf nog extra in de voet: Zenke ging over de bal en mocht met een tweede gele kaart gaan douchen. Tom Van Hyfte trof na een scherpe voorzet van Joren Dom nog de paal.

Thuisploeg komt met de schrik vrij

Het ideale scenario voor de tweede helft om de wedstrijd monddood te maken, namelijk vroeg scoren tegen het tienkoppig Tubeke, kwam er niet. Integendeel: Rafa Romo moest voorkomen dat Van den Bergh een eigen doelpunt maakte. Meteen ook het grootste gevaar over heel de wedstrijd van de bezoekers, want Beerschot Wilrijk had de controle, zonder weliswaar nog veel gevaarlijke kansen te creëren. De grootste was voor Fessou Placca: hij trapte een voorzet van De Jonghe in één tijd over. Zo bleef het link tot het laatste fluitsignaal, maar de verdiende overwinning was een feit.

Met een zeven op negen heeft Beerschot Wilrijk zijn entree in de Eerste Klasse B niet gemist. Door het gelijkspel van Roeselare op Lierse komt het samen met de West-Vlamingen aan de kop van het klassement te staan. Vrijdag 1 september is Roeselare gastheer voor de Antwerpenaren in een onvervalste topper.