Invaller Hoffer behoedt Beerschot Wilrijk van eerste nederlaag van seizoen

Beerschot Wilrijk heeft zaterdag op het nippertje een gelijkspel uit de brand gesleept. Tegen Westerlo was het de hele match de betere ploeg, maar toch stonden de Mannekes tot vijf minuten voor tijd achter. Invaller Hoffer maakte de gelijkmaker en deed het Kiel ontploffen. Paars-wit blijft leider in de Proximus League, Westerlo telt nu vier punten.

Beerschot Wilrijk domineerde bij het begin van de wedstrijd, maar creëerde amper doelgevaar. De bezoekers uit Westerlo plooiden terug, maar kwamen er wel enkele keren goed uit. Annys zorgde met het hoofd voor de 0-1, een schot van Bernardinho spatte uiteen op de paal. Aan de overkant werd een doelpunt van Placca afgekeurd voor buitenspel.

Ook na de rust bleef het balbezit voor de thuisploeg, maar de opbouw verliep te slordig. Op het uur was het dan toch twee keer bijna raak voor Beerschot Wilrijk. Eerst redde Oto’o de bal van Van Hyfte op de lijn, een minuut later bracht de paal redding voor Westerlo-doelman Van Langendonck.

Toch viel de goal aan de overkant. Een snelle counter van Westerlo werd knap afgemaakt door Naessens. Even heel stil in het Olympisch Stadion. Toch was het geloof niet weg, en terecht. Messoudi schilderde een voorzet op het hoofd van Placca, die de 1-2 tegen de netten kopte. De laatste tien minuten moest Paars-wit met z’n tienen verder, na direct rood voor Diarra. De thuisploeg bleef drukken, en een paar minuten later maakte invaller Hoffer de gelijkmaker.

Het Kiel ontplofte, en Beerschot Wilrijk rook de drie punten. Maar scoren werd er niet meer gedaan. Beerschot Wilrijk blijft op kop in de Proximus League, met 14 punten. Westerlo telt er 4.