OH Leuven sleept in slotfase punt uit de brand tegen tien man van Beerschot Wilrijk

Oud-Heverlee Leuven en Beerschot Wilrijk hebben zondagnamiddag op de zevende speeldag in de Proximus League de punten gedeeld. De match eindigde aan Den Dreef op 1-1. De gelijkmaker van OHL viel pas in de toegevoegde tijd.

Placca (62.) leek Beerschot Wilrijk lang de drie punten te bezorgen, maar via Storm (90.+5) kwam de thuisploeg in de slotseconde op gelijke hoogte. Het was voor Nigel Pearson de eerste match als coach van OHL. De Brit volgde Dennis van Wijk op, die afgelopen week aan de kant werd geschoven.

Zaterdag won Cercle Brugge ruim van Tubeke (4-0) en hield Lierse na twee late treffers de punten thuis tegen Union (2-1). Westerlo en Roeselare sluiten de zevende speeldag later op de avond af in ‘t Kuipje.

Beerschot blijft, ondanks het puntenverlies, de stand aanvoeren met vijftien punten. Cercle Brugge (12 punten) volgt, voor Roeselare en OH Leuven (elk 10 punten). Union (8 punten) staat op plaats vijf, en houdt Lierse (7 punten) en Tubeke (5 punten) achter zich. Westerlo sluit de rangen met vier punten.