Cercle Brugge hijst zich naast Beerschot-Wilrijk in Proximus League

Cercle Brugge heeft een goede zaak gedaan in de Proximus League. Het won met 1-2 op het veld van Union en telt nu evenveel punten als leider Beerschot-Wilrijk dat zondag Lierse ontvangt.

Bekijk hier alle wedstrijden en de stand in de Proximus League!

Het begon nochtans niet goed voor de satellietclub van AS Monaco. Union opende omstreeks het halfuur de score met een doelpunt van Augusto Da Silva. De bezoekers kwamen geïnspireerd uit de kleedkamer slaagden er alsnog in de achterstand om te buigen in een nipte zege. Buyl en Mercier waren de doelpuntenmakers.