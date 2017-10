Beerschot Wilrijk droogt Lierse af en komt alleen op kop in Proximus League

Beerschot Wilrijk heeft zondag op de achtste speeldag van de Proximus League Lierse met ruime cijfers geklopt. De wedstrijd eindigde op 4-0. Door deze zege staat Beerschot-Wilrijk weer alleen op kop, het heeft drie punten meer dan eerste achtervolger Cercle Brugge. Lierse staat voorlaatste.

In de eerste helft hielden de bezoekers de Kielse flanken goed gesloten en rekenden ze op de counter via de snelle Elgabas. Behalve enkele afstandsschoten aan beide kanten viel er dan ook weinig tot geen doelgevaar te noteren. Toch was Beerschot Wilrijk dreigender met de bal, maar zat het tikkeltje geluk dat je nodig hebt in de rechthoek niet mee.

Net toen het publiek zich al verzoend had om met een brilscore te gaan rusten viel de bal pardoes voor de voet van Fessou Placca. De Togolees zag zijn schot van de lijn gered worden.

In de tweede helft begon de doelpuntenkermis dan wel. Meteen na rust konden de verdedigende tactische richtlijnen van Vanderbiest de prullenmand in: François verraste Goris in de korte hoek en bracht Beerschot Wilrijk terug op kop van het klassement.

Lierse kwam slechts één keer dicht bij de gelijkmaker: Romo redde van dichtbij. Nadien was het al Beerschot wat de klok sloeg, met Hernan Losada die voor de technische hoogstandjes zorgde. Hoewel de voorsprong krap was, kon Lierse geen gevaar creëren en werd het slotkwartier nog gekruid met drie heerlijke goals: Losada zette zich met zijn zesde goal terug op kop van het topschuttersklassement, Placca rondde een schitterende tiki-taka aanval af en ook Messoudi plaatste de bal buiten het bereik van Goris. Carnaval op het Kiel en Lierse droop af met het schaamrood op de wangen.

Door deze overwinning staat Beerschot Wilrijk terug alleen op kop met drie punten voorsprong op Cercle en vijf op Leuven. Woensdag trekt het naar rode lantaarn Tubize terwijl Cercle en Leuven het tegen elkaar opnemen.

