Beerschot Wilrijk voor eigen publiek zwaar onderuit in topper van Cercle Brugge

Beerschot Wilrijk is niet langer ongeslagen in de Proximus League. De Mannekes verloren zaterdagavond in eigen huis met zware 0-3 cijfers van een sterk en efficiënt Cercle Brugge. Het was al sinds midden maart geleden dat Beerschot Wilrijk thuis nog eens verloor.

Al in de eerste minuut lag de bal in het Kielse mandje: een kopbal van Omolo week af op het been van Van den Bergh en liet Romo kansloos. Beerschot Wilrijk reageerde meteen. Losada legde af voor Octavio, maar de Braziliaan schoot tegen de paal.

Het eerste half uur verliep - mede door de gladde staat van het veld - in ware cup-stijl, gekruid met drie Brugse gele kaarten. De leider uit de Proximus League probeerde tussendoor nog te voetballen ook, maar liep op een counter. De Belder vloerde Romo een tweede keer. Net voor de 0-2 bleef Octavio liggen, Cercle speelde voort en scoorde. “Hij had een open wonde tot op het bot”, zei coach Brys achteraf op de persconferentie. Met de rust in zicht ontsnapte Vincent aan een tweede gele kaart en miste Dom de kans op de aansluitingstreffer.

Dodelijk efficiënt Cercle

De Mannekens kwamen gevaarlijker uit de hoek in de tweede helft. Nadat ze eerst nog ontsnapten aan de 0-3, legde Swinkels de aansluitingstreffer klaar voor Hoffer. Maar de Oostenrijker trapte over de bal. De voorzetten van de thuisploeg bleven ondermaats, de thuisploeg daarentegen was dodelijk efficiënt. Op de counter maakte Tormin er twintig minuten voor tijd 0-3 van.

Ondanks de grote achterstand bleef de thuisaanhang hun ploeg naar voren roepen en zingen. “De appreciatie van het publiek bij de 0-3 was ongezien”, zei Brys. “Het is ooit anders geweest.”. Maar het mocht niet meer baten. Een kopbal en schot van Placca gingen nog over, maar aan de 0-3 op het scorebord veranderde niets meer. Het is de eerste thuisnederlaag van Beerschot Wilrijk sinds de 0-1 tegen Deinze van 11 maart 2017.