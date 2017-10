Beerschot-Wilrijk geraakt niet voorbij Westerlo en moet leidersplaats delen met OHL in Proximus League

Beerschot-Wilrijk geraakte op het veld van Westerlo niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel. Hierdoor moet de Antwerpse fusieclub de leidersplaats delen met OH Leuven dat vrijdag al won in Tubeke.

Met het einde van de eerste periode in het zicht begint de Antwerpse motor duidelijk te sputteren. Nadat vorige week Cercle Brugge een serieuze tik uitdeelde op het Kiel (0-3), kwam het elftal van coach Marc Brys ook op het veld van Westerlo niet verder dan een gelijkspel. En meer verdiende Beerschot misschien ook niet. Was het de hitte, was het de verbeten tegenstand van Westerlo maar feit is dat de Antwerpenaren nooit echt in hun spel geraakten. Thuisdoelman Van Hout moest niet eens mirakels verrichten om zijn netten schoon te houden, ook Westerlo kon maar zelden voor gevaar zorgen.

Door dit gelijkspel zien de Antwerpenaren hun voorsprong op OHL in twee speeldagen volledig verdwijnen. Beide teams tellen nu 22 punten uit elf wedstrijden en hebben evenveel gewonnen wedstrijden. De Leuvenaren beschikken wel over een beter doelsaldo. Volgende week staat op het Kiel de absolute topper op het programma tussen Beerschot-Wilrijk en OH Leuven.