Geen winnaar in topper Beerschot Wilrijk - OH Leuven: Leuvenaars blijven leider door beter doelsaldo

Beerschot Wilrijk en OH Leuven hebben in de topper in 1B de punten zondagmiddag gedeeld. Het werd 2-2 op het Kiel. De Mannekes kwamen snel op voorsprong via François maar kregen meteen na rust twee goals om de oren. Hoffer zette tien minuten voor tijd de eindstand op de borden. OH Leuven blijft dankzij een beter doelsaldo (van slechts twee doelpunten) leider in de eerste periode, maar met nog twee speeldagen voor de boeg blijft de spanning te snijden. Beerschot Wilrijk ontvangt vrijdag Roeselare en moet op de slotspeeldag van periode één naar Union. OH Leuven speelt nog tegen Union (thuis) en Lierse (uit).

Beerschot-Wilrijk en OHL deelden na elf speeldag de leidersplaats. De winnaar van de topper op Het Kiel zou een enorme stap zetten richting de eerste periodetitel, die recht geeft op een ticket voor de barrages om promotie naar de Jupiler Pro League.

De thuisploeg besefte maar al te goed wat er op het spel stond en startte furieus aan de wedstrijd. Beerschot-Wilrijk kreeg loon naar werken, al kregen de “Mannekes” hulp van de Leuvense doelman Gillekens. Guillaume François (13.) profiteerde optimaal van de aarzelende tussenkomst: 1-0. OH Leuven herstelde in een viriele en nerveuze eerste helft het evenwicht, maar kwam niet tot scoren. Dat lukte wel in het tweede bedrijf. Met een geniale ingeving zette Mathieu Maertens (54.) zijn verdediger te kijken, waarna hij de gelijkmaker beheerst binnenduwde. De bezoekers hadden moed gekregen en gingen door op het elan. Esteban Casagolda (58.) rondde een knappe aanval in één tijd af en bracht OHL op voorsprong. Beerschot-Wilrijk nam nadien het commando over. Arjen Swinkels kwam tot twee keer toe dichtbij de 2-2, maar het was Erwin Hoffer (82.) die het kiel deed ontploffen. Met wat geluk scoorde de Oostenrijkse spits de verdiende gelijkmaker.

Zaterdag al leed Cercle Brugge bij het debuut van coach Franky Vercauteren een 3-2 nederlaag op het veld van Lierse. Ook Roeselare leed tegen Westerlo (0-0) kostbaar puntenverlies. Maandagavond (20u30) sluiten Union en Tubeke de twaalfde speelronde af in het Koning Boudewijnstadion.

Beerschot-Wilrijk en OH Leuven voeren met 23 punten de stand aan en hebben nog twee duels om het verschil te maken. Cercle Brugge (19) en Roeselare (18) deden zichzelf de das om en lijken uitgeteld voor de eerste periodetitel. Daarna volgen Union (14), Westerlo (12), Lierse (11) en Tubeke (6).

Bekijk hier alle uitslagen en het klassement van de Proximus League.