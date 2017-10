Zege met forfaitscore doet Beerschot Wilrijk opnieuw dromen van eerste periodetitel

Beerschot Wilrijk heeft vrijdagavond een uitstekende zaak gedaan in de strijd om de eerste periodetitel in de Proximus League. Op de voorlaatste speeldag was Roeselare niet opgewassen tegen de mannen van coach Marc Brys. Het werd 5-0. Placca, Losada en Messoudi waren de grote uitblinkers.

Gesteund door het legioen gaven de Ratten meteen vol gas. De bal ging vlijtig van voet naar voet en met veel beweging werden de bezoekers tureluurs gespeeld. Het logische gevolg liet niet op zich wachten: Messoudi tikte een voorzet van Placca binnen. De ploeg van Dennis Van Wijk kon slechts één maal gevaarlijk zijn via Van Acker: zijn schot zoefde maar net naast de kooi van Romo.

De thuisploeg bleef de wet dicteren en opnieuw Messoudi reageerde het snelst in de zestien. 2-0 halfweg de eerste helft. Het publiek genoot met volle teugen van het geleverde spel en routiniers Messoudi en Losada verzorgden ook de show met technische hoogstandjes. Een geniale poging tot lob van de Argentijn ging over. Het was slecht uitstel van executie: de Kielse nr.17 kon al glijdend nog net voor de achterlijn voorzetten. Fessou Placca knalde met een halve omhaal de 3-0 ruststand tegen de touwen.

Tweede helft

Ook na de rust was het een al Beerschot Wilrijk dat de klok sloeg. De thuisploeg kreeg al snel een strafschop na een duwfout van Zolotic op Hoffer, Losada zette de penalty om. Doelpunt nummer 7 al voor de Argentijn, die zo terug topschutter wordt.

Tien minuten later stond de forfaitscore op het bord. Placca dribbelde door de bezoekende verdediging en schoof de 5-0 binnen. Het publiek op het Kiel genoot zichtbaar en zong ‘Den Brys is van ons’ en ‘Always look on the bright side of life’. 5-0 was ook de eindscore.

De Mannekes pakken zo (voorlopig) de leiding in de Proximus League, met nog één speeldag te gaan. Hun doelpuntensaldo gaat ook van +11 naar +16. Zaterdag speelt concurrent OH Leuven nog tegen thuis Union. De Leuvenaars staan op +13 en moeten dus drie goals goedmaken.

De tweestrijd om de eerste periodetitel, die recht geeft op een ticket voor de barrages om promotie naar de Jupiler Pro League, wordt sowieso pas op de veertiende speeldag beslist. In geval van een gelijke stand geeft het doelsaldo uitsluitsel.

Bekijk hier het programma en het klassement in de Proximus League.