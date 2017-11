OH Leuven kan eerste wedstrijd van tweede periode niet winnen, ondanks opvallende steun van Leicester-fans

OH Leuven heeft haar eerste wedstrijd van de tweede periode in 1B niet kunnen winnen. Voor eigen volk geraakten de Leuvenaars niet voorbij Roeselare: 1-1. Esteban Casagolda had de thuisploeg nochtans in de achtste minuut al op voorsprong gebracht maar het leverde slechts een punt op na een ongelukkige owngoal van Nick Gillekens. Nochtans kon OHL rekenen op de opvallende , vocale steun van enkele Leicester-fans die hun Belgische zusterclub (enthousiast) kwamen aanmoedigen...

OH Leuven kreeg zondag het bezoek van een 100-tal supporters van Leicester City. Zowel OHL als Leicester zijn eigendom van de Thaise King Power Group, dat het reisje van de fans betaalde. Na Nieuwjaar zullen de Leuven-fans eveneens de oversteek naar Engeland maken om een partij van de Engelse kampioen van 2016 bij te wonen. Ook dan wordt de rekening doorgestuurd naar de gemeenschappelijke hoofdsponsor.

“We are OHL”, en “Stand up if you love Leuven”, het was een geestige avond in Leuven.

Leicester is niet zomaar de eerste de beste club. Het Engels team won twee seizoenen geleden nog verrassend de Premier League. Het werd vorig jaar in de Champions League gekoppeld aan Club Brugge, de Britten haalden het twee keer. Spits Jamie Vardy is met voorsprong hun meest bekende speler.