Proximus League: OH Leuven wint op een diefje op het Kiel

OH Leuven is de nieuwe leider in 1B. De Brabanders smeerden Beerschot Wilrijk een tweede opeenvolgende nederlaag aan en zijn meteen de nieuwe leider. Lierse leidt de tweede periode met zes op zes.

Lierse won vrijdag reeds voor eigen volk tegen Cercle Brugge (1-0) zodat OH Leuven geen steek mocht laten vallen met het oog op de tweede periode. Toch was de betere start voor de thuisploeg dat via Placa en Swinkels de beste kansen kreeg. OH Leuven stelde daar aanvankelijk weinig tegenover. Maar Beerschot Wilrijk miste de kansen en dat zou hen zuur opbreken. Eerst was er topschutter Ageymon die een bal aan de tweede paal van dichtbij over de doellijn frommelde. Even later zette dezelfde Ageymon een strafschop in tweede tijden om. Geen mooie goals maar o zo efficiënt. De Antwerpenaren reageerden met de aansluitingstreffer van de Oostenrijker Hoffer. Plots kon het nog alle kanten uit. Ageymon trof nogmaals de kruising. Placa, die eerder ook al onderkant lat had getrapt, zag voor de thuisploeg de gelijkmaker op de doellijn gekeerd. Wat de Antwerpse fusieclub ook probeerde, het kwam niet meer tot de verdiende gelijkmaker.

Eerder op de dag had Westerlo reeds verloren op het veld van Roeselare. Corstjens bracht de bezoekers vanop de stip op voorsprong maar in de tweede helft zorgden twee doelpunten van Cornet ervoor dat de punten in West-Vlaanderen bleven.

