Beerschot Wilrijk kan weer niet winnen tegen Westerlo

Beerschot Wilrijk heeft zondag 1-1 gelijkgespeeld bij Westerlo in de slotwedstrijd van de zeventiende speeldag in de Proximus League. De eersteperiodekampioen kijkt zo net als de Kemphanen tegen een 1 op 9 aan in de tweede periode.

De Mannekens bleven dit seizoen al twee keer op een gelijkspel steken tegen Westerlo. Ook zondag in ‘t Kuipje leken de bezoekers de sleutel niet te vinden om de wedstrijd open te breken, tot ze een kwartier voor affluiten een strafschop kregen na handspel in de Westelse zestienmeter. Hernan Losada faalde niet: 0-1. Maar de treffer van de Argentijn werd in de 89e minuut ongedaan gemaakt door Jens Naessens, goed voor zijn zesde doelpunt van het seizoen.

Met één punt delen Beerschot Wilrijk en Westerlo na drie speeldagen de rode lantaarn in de tweede periode. In de reguliere competitie is Beerschot Wilrijk tweede met dertig punten, op één punt van OH Leuven. Het team van Marc Brys verzuimde om opnieuw de koppositie te pakken na de 0-0 van OHL bij Union. Westerlo staat met dertien punten op de zevende en voorlaatste plaats.