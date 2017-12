Beerschot Wilrijk zet Union een hak in Proximus League

Beerschot Wilrijk heeft zaterdag op de twintigste speeldag van de Proximus League zijn tweede zege op rij geboekt. De Ratten zetten op het Kiel Union opzij met 2-1. In de stand van de tweede periode in 1B blijft Beerschot Wilrijk, de winnaar van de eerste periode, vijfde. Union mist de kans om op gelijke hoogte met Lierse te komen en blijft tweede.

De bezoekers uit Sint-Gillis zakten vol vertrouwen af naar het Kiel voor hun laatste wedstrijd van 2017. Ze waren nog ongeslagen in de tweede periode, speelden gelijk tegen Cercle en Leuven én stopten vorige week de zegereeks van Lierse. Mits winst kwamen ze zelfs mee op kop met de Pallieters.



Het was echter de thuisploeg die het best startte, want na tien minuten lag de bal al in het mandje: na een mooie collectieve aanval trapte Placca hoog in doel. Er was amper afgetrapt of daar was de Togolees opnieuw, maar Kudimbana duwde zijn poging in hoekschop. Slecht intrappen van doelman Romo – dat zou hij wel meer doen – luidde voor Morren dé kans in op de gelijkmaker, maar de kapitein van Union trapte alsnog op de paal. Hiermee dingde hij mee naar de misser van het jaar. Het was meteen ook de enige kans die de thuisploeg – letterlijk – weggaf. Op het half uur verdubbelde Alex Maes de score: hij kapte zich centraal vrij voor doel en plaatste de bal achteloos richting verste hoek: paal–binnen. Een verdiende 2-0-voorsprong voor Losada & co.

Na de koffiepauze was het niet lang wachten op een doelpunt want De Mannekes moesten na vier minuten een tegentreffer incasseren. Maes liet een slecht gegeven hoekschop doorschieten aan de eerste paal. Na wat geharrewar en een eerste poging tegen de paal, kon Martens uiteindelijk de 2-1 binnenprikken. Tot op het einde van de partij was het bibberen voor de thuisploeg, die kansjes voor de bezoekers toelieten. Gelukkig toverde doelman Romo een geweldige redding uit zijn benen toen Ferber doorbrak en alleen op het doel afstormde. Zo is de tweede overwinning voor Beerschot Wilrijk een feit in de tweede periode van Eerste Klasse B.

Foto: BELGA

Later zaterdag (om 20u30) komen ook Westerlo en Cercle Brugge nog in actie in de Proximus League. Vrijdag won OH Leuven de openingswedstrijd van de twintigste speeldag in 1B met 2-1 van Lierse.

