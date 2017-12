OHL maakt terugronde opnieuw spannend na thuiszege tegen Lierse

OH Leuven heeft vrijdagavond een uitstekende zaak gedaan op de twintigse speeldag in de Proximus League (1B). De Leuvenaars boekten een 2-1 zege tegen SK Lierse en verkleinden zo de achterstand op de leider in de tweede periode tot drie punten. Esteban Casagolda en Koen Persoons zorgden voor de dubbele voorsprong halfweg. De aasluitingstreffer van Pierre Bourdin leverde Lierse niets meer op.

De Pallieters voeren na zes speeldagen de stand in de tweede periode nog steeds aan met twaalf punten, OH Leuven heeft negen punten. Na twee nederlagen op rij kan Lierse zaterdag al bijgebeend worden door eerste echtervolger Union Sint-Gillis. De Brusselaars gaan om 17u00 op bezoek bij Beerschot Wilrijk. Ook Cercle Brugge kan zich opnieuw mengen in de debatten. Mits een zege op het veld van Westerlo (20u30) kunnen de troepen van Franky Vercauteren hun achterstand op Lierse verkleinen tot een punt.

Zondag sluiten Roeselare en rode lantaarn Tubeke (16u00) de speeldag af op Schiervelde. Beide clubs hebben dringend punten nodig als ze de play-downs willen vermijden. De West-Vlamingen, vijfde in de totaalstand, moeten een nog haalbare kloof van vier punten overbruggen, Tubeke staat al liefst zestien punten in het krijt.