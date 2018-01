Bijzonder flauwe match tussen Westerlo en Roeselare is een maat voor niets

Westerlo en Roeselare hebben 0-0 gelijkgespeeld in de Proximus League. Na één langgerekte geeuw zonder al te veel kansen stond de brilscore na 90 minuten nog steeds op het bord. Nochtans speelde Roeselare iets meer dan een halfuur met tien na een rode kaart voor Seoudi. Westerlo blijft laatste in de stand, Roeselare staat één plaats hoger.

De eerste helft was van een heel laag niveau, met amper één kans. Van Eenoo legde de bal klaar voor Annys, maar die trapte naast. Kort voor de pauze was er appèl voor een penalty toen Schmisser en De Ceulaer in duel gingen, maar de bal ging niet op de stip. De bezoekers waren niet één keer gevaarlijk.

Na de rust hetzelfde spelbeeld, al ging vooral de thuisploeg toch op zoek naar de openingsgoal. Een half uur voor tijd moesten de bezoekers met tien man verder, na direct rood voor Seoudi. Na wat gele kaarten voor beide ploegen probeerde Westerlo wel, maar de goede poging van Heymans ging net naast.