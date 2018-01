Lierse weer leider in tweede periode Proximus League na late winning goal tegen Tubeke

Lierse is er in extremis toch in geslaagd om zondag de drie punten thuis te houden tegen Tubeke. De bordjes stonden lange tijd gelijk na twee vroege goals aan beide zijden. Pas in de 88ste minuut maakte Nico Binst de winning goal. Dankzij die belangrijke treffer wipt Lierse weer over Cercle naar de leiding in de tweede periodestand. Voor de periodetitel lijkt het tussen deze twee teams te gaan.

De wedstrijd begon aardig. Al na drie minuten opende Lierse de score, nadat Bourdin een vrijschop van Yagan aan de eerste paal in doel knikte. Maar even snel stond het gelijk, nadat de bezoekers te veel ruimte werden gegund en Nirisarike aan de tweede paal maar had binnen te leggen. Het spel verwaterde. Lierse kreeg het initiatief, maar vond amper openingen. Yagan werd nog al glijdend de weg naar doel versperd en verder moest het thuispubliek de honger stillen met een flauwe kopbal van Janssens.

Na de pauze was het helemaal armoe troef op het Lisp. Tubeke toonde zich tevreden met dat ene puntje, Lierse kon amper voor gevaar zorgen. De enige prikjes kwamen zelfs nog van de bezoekers, maar Zenke was niet alert genoeg op een voorzet van Schuster en schoot dieper in de tweede periode binnen het bereik van Rakovsky.

De Pallieters probeerden nog, maar bleven zonder inspiratie. Tot Joachim helemaal op het einde Binst nog alleen voor doel zette en die over Defourny lobde. Zo wordt Lierse opnieuw leider in de tweede periode en doet het vooral ook een uitstekende zaak in de strijd om de vierde plaats.