Cercle Brugge verkoopt Beerschot-Wilrijk forse dreun na onwaarschijnlijke comeback in slotfase

Beerschot-Wilrijk heeft de topper in de Proximus League tegen Cercle Brugge verloren op vier minuten tijd. Tot de 83e minuut zag het er met een 2-0-tussenstand nochtans naar uit dat de Antwerpenaren vlot gingen winnen, maar in een dolle slotfase zorgden de bezoekers nog voor een totale ommekeer: 3-2! Door deze nederlaag lijkt Beerschot-Wilrijk uitgeteld voor de tweede periode.

Om in de running te blijven voor de tweede periode moest Beerschot-Wilrijk winnen tegen Cercle Brugge. Marc Brys speelde alvast op de verrassing: Losada startte op de bank en Mbombo verscheen voor het eerst aan de aftrap.

Na een zoekend begin bedankte Mbombo zijn coach voor de basisplaats door na dertien minuten de 1-0 naast doelman Nardi te plaatsen. Het doelpunt zorgde voor vertrouwen bij de thuisploeg en halfweg de eerste helft had bezoeker Koné nog een nieuwjaarsgeschenk in huis: hij kopte een voorzet van De Jonghe pardoes voorbij zijn eigen doelman: 2-0. De Brugse verdediging had het knap lastig met het duo Mbombo-Placca maar Nardi hield de Togolees en Messoudi van een derde treffer.

Dolle slotfase

Na rust leunde Beerschot aanvankelijk (te) ver achteruit, waardoor Cercle kon en mocht komen maar de Bruggelingen konden zelfs geen enkele doelkans creëren. Mbombo bleef de gevaarlijkste man bij de thuisploeg, die toch weer de wedstrijd in handen nam. Het uitvoetballen was bijwijlen indrukwekkend met zelfs hakjes in het samenspel...

Cercle leek helemaal uitgeteld maar scoorde in de 83e minuut na geharrewar voor doel toch nog de aansluitingstreffer via Bruno, amper twee minuten later maakte Cardona gelijk met een heerlijke knal en nog een minuutje later maakte Lambot er zelfs nog 3-2 van toen doelman Romo de bal loste! De kopbal van Denis Prychynenko belandde in de extra tijd nog op de kruising maar het bleef bij vijf doelpunten.

Cercle nieuwe leider

Cercle Brugge wipt door deze onverhoopte zege voorlopig zelfs over Lierse in de tweede periode, de Pallieters ontvangen zondag wel nog Tubeke. Eersteperiodekampioen Beerschot Wilrijk bezet de derde plaats met 10 punten, al op zeven punten van Cercle waardoor de tweede perdiode plots wel erg ver is... In de totaalstand neemt Cercle (40 ptn) zelfs de leiding over van de “Mannenkens” (39)...

Vrijdag al deelden Westerlo en Roeselare de punten (0-0). Zondag ontvangt Lierse Tubeke. OH Leuven en Union sluiten de 22e speeldag af aan Den Dreef.