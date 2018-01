Beerschot Wilrijk kan alweer niet winnen na onterecht afgekeurd doelpunt

Beerschot Wilrijk heeft ook in Roeselare niet kunnen winnen. De wedstrijd eindigde zoals ze begon: 0-0. Veel was er niet te beleven op Schiervelde. De beste kansen waren wel voor Beerschot Wilrijk, maar scoren konden de bezoekers niet. Beide ploegen schieten weinig op met een puntje.

Beerschot Wilrijk begon sterk aan de wedstrijd. Het eiste de bal op. Roeselare moest de partij ondergaan. Echt grote kansen kreeg Beerschot Wilrijk niet.

Net na het halfuur scoorde Placca dan toch. Hij kon een doorgeschoten vrije trap aan de tweede paal binnenduwen. Het feest ging niet door, want zijn doelpunt werd onterecht afgekeurd voor buitenspel. Zo gingen beide ploegen de rust in met een brilscore op het scorebord.

Roeselare kwam beter uit de kleedkamers. Kansen konden ze niet ontfustelen. Beerschot Wilrijk-doelman Romo kende een rustige avond. De thuisploeg claimde wel een strafschop, maar kreeg die begrijpelijk niet.

De beste kans van de wedstrijd kwam er twintig minuten voor tijd. De poging van Placca werd gered door Biebauw. Verder dan een poging van Prychynenko kwam Beerschot Wilrijk niet meer. Ook Roeselare kwam niet meer met een slotoffensief. Zo eindigde de wedstrijd, zonder al te veel grote kansen, op een billijk gelijkspel.

Beide ploegen schieten weinig op met een punt. Roeselare blijft voorlaatste, Beerschot Wilrijk is nu alleen vierde. De achterstand op leider Cercle Brugge loopt op tot negen punten. Al lag de focus na de nederlaag tegen Cercle vorige week al op de finalewedstrijden voor de promotie.

Brys: “De citroen is uitgeperst”

Beerschot Wilrijk-coach Marc Brys toonde zich na affluiten op de persconferentie verbaasd over het afgekeurde doelpunt. “Het was zelfs niet dubieus. Al misten wij luciditeit en efficiëntie. Onze offensieve spelers hebben hun topprestatie niet kunnen leveren. Het swingende is dan ook wat weg in de tweede periode. De sleutelspelers ervaarden druk, wat niet enkel fysiek maar ook belastend kan werken. De citroen is uitgeperst. Zij zullen de tijd krijgen om zich terug op te laden richting de finalewedstrijden.”

