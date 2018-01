Westerlo redt op de valreep een punt tegen Union, maar is wel veroordeeld tot play-downs

Union en Westerlo hebben zaterdag op de 23e speeldag in de Proximus League (1B) de punten gedeeld. De competitiewedstrijd in het Koning Boudewijnstadion eindigde op 1-1. Maxime Biset redde in de slotseconden een punt voor de Kemphanen, die evenwel veroordeeld zijn tot de play-downs op het einde van het seizoen.

Héritier Luvumbu zette Union een kwartier voor tijd verdiend op voorsprong. Westerlo-doelman Koen Van Langendonck had geen verhaal op zijn lage schuiver. De Kemphanen schakelden in hun zoektocht naar de gelijkmaker een versnelling hoger. Biset bekroonde de aanvalslust en duwde de 1-1 in de herneming tegen de netten.

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Met nog vijf speeldagen te gaan in de terugronde lijkt Union definitief uitgeteld voor de tweede periodetitel. De Brusselaars hebben al 10 punten achterstand op koploper Cercle Brugge. In de totaalstand is rode lantaarn Westerlo nu ook als eerste mathematisch veroordeeld tot de play-downs, Union moet al elf punten goedmaken op Lierse om de play-downs te vermijden.

Vrijdag al nam Cercle Brugge de leiding in de tweede periode over van SK Lierse. Groen-zwart klopte zijn rechtstreekse concurrent met 4-1. Zaterdagavond ontvangt Roeselare, dat de samenwerking met trainer Dennis van Wijk vrijdag stopzette, eersteperiodekampioen Beerschot Wilrijk. Tubeke en OH Leuven sluiten de speeldag zondag af.