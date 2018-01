Cercle Brugge zet Lierse onder druk na nipte winst met tien

Cercle Brugge heeft op de 24e speeldag van de eerste klasse B met het kleinste verschil gewonnen van KSV Roeselare (1-0). De Bruggelingen speelden meer dan een uur met z’n tienen verder na een rode kaart van Lambot. Crysan zorgde voor de opluchting in het Jan Breydel-stadion.

Er stond veel op het spel tijdens de West-Vlaamse derby. Leider van het tweede periodekampioenschap Cercle Brugge kon een gouden zaak doen bij winst tegen Roeselare en zijn leiderspositie verstevigen. Roeselare streed dan weer om de veilige vierde plek.

Na amper 21 minuten voetballen kwam het Roeselare van kersvers trainer Jordi Condom met een man meer te staan. Scheidsrechter Rob Dieperink stuurde Benjamin Lambot naar de kleedkamers nadat die de bal met zijn handen uit doel had gehouden. Mathieu Cornet liet het echter na te scoren vanop de stip en trapte op doelman Paul Nardi. Vlak voor de rust dan kreeg Roeselare het deksel op de neus. De door Irvin Cardona diepgestuurde Barcelos Crysan (44e) duwde de bal koelbloedig naast Wouter Biebauw tegen de netten.

De toeschouwers kregen na rust een evenwichtige tweede helft te zien, waarin beide kampen naarstig op zoek gingen naar een doelpunt. Cercle kwam tot tweemaal toe zeer dicht bij de 2-0, maar het bleef 1-0.

In het klassement van de tweede periode loopt Cercle (1e met 23 punten) verder uit op OH Leuven (3e met 15 punten), dat vrijdag verloor van Westerlo. Eerste achtervolger Lierse (2e met 18 punten) krijgt zondag met Union een lastige klant over de vloer.

Roeselare (30 punten), dat op het behoud mikt, staat in het algemene klassement op de 5e plek. Het heeft 5 punten minder dan Lierse, dat net in de veilige zone staat.