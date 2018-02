Sensatie in 1B: rode lantaarn Westerlo blikt nummer twee Lierse in met zware 6-0

Sensatie in 1B. Daar gaf Westerlo, de rode lantaarn in de tweede periode, nummer twee Lierse een verschrikkelijk pak voor de broek. Maar liefst 6-0 werd het in het Kuipke. Door de afstraffing verzuimt Lierse samen met Cercle Brugge op kop te komen. Groen-zwart heeft met nog drie wedstrijden te gaan drie punten voor in het klassement en stevent af op een finale tegen Beerschot-Wilrijk.

Westerlo heeft zaterdagavond met zware 6-0 cijfers gewonnen van Lierse. De Pallieters kwamen er niet aan te pas en kregen pas hun eerste kans na 70(!) minuten. Daan Heymans was de man van de match. De middenvelder maakte zijn eerste doelpunt voor Westerlo, en voegde er nog twee aan toe.

Heymans opende na drie minuten de score en verdubbelde nog voor halfweg de Westelse voorsprong. De Ceulaer en Soumah sloegen de bezoekers nog voor rust helemaal knock-out: 4-0. Geel-zwart kon Van Langendonck geen enkele keer op de proef stellen.

Lofzang voor Bob Peeters… zelfs van de bezoekers

In de tweede helft was het even hard afzien voor Lierse. In minuut zeventig kregen de bezoekers pas hun eerste kans. Enkele minuten later was het weer raak aan de overkant, en weer was het Heymans. Met een knal in het dak van het doel maakte hij zijn derde van de avond, al was er twijfel over buitenspel. In de slotminuten maakte Van Eenoo het helemaal af voor Westerlo.

Coach Bob Peeters werd vanuit de tribunes bezongen, maar niet alleen door de supporters van Westerlo. Ook de meegereisde Lierse-fans zongen gretig mee.

Lierse kon aan de leiding komen in de tweede periode in de Proximus League, maar blijft op drie punten van leider Cercle Brugge.