Cercle Brugge kan in extremis niet winnen bij OHL na lichte penalty

Cercle Brugge heeft nagelaten om de concurrentie in de Proximus League onder druk te zetten. Op het veld van OHL bleef de Vereniging steken op een 2-2 gelijkspel. De gelijkmaker van de thuisploeg viel pas in het absolute slot, na een lichte penalty. Cercle blijft wel op kop, met drie punten meer dan eerste achtervolger Lierse, dat zaterdag nog speelt.

Een efficiënt Cercle kwam via Irvin Cardona (34.) op voorsprong. In de tweede helft kon de Franse spits de voorsprong verdubbelen, maar zijn schot strandde op de paal. Cercle zou zich die misser beklagen, want amper een minuut later viel het doelpunt aan de overzijde. Doelman Paul Nardi bracht eerst nog redding, Samy Kehli (72.) scoorde in de herneming. Xavier Mercier (79.) leek de Bruggelingen met een gekruld schot de volle buit te bezorgen, maar OH Leuven redde nog een punt. Scheidsrechter Nathan Verboomen legde in de slotseconden na licht contact het leer op de stip, Yannick Aguemon (90.+5) nam het geschenk in dank aan.

De draw levert de Leuvenaars niets meer op. OHL telt nu al 8 punten minder dan de leider uit Brugge, er zijn nog 9 punten te verdienen. SK Lierse kan zaterdag mits een zege op het veld van Westerlo wel op gelijke hoogte komen met Cercle.