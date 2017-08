Arsenal klopt Leicester City in knotsgekke seizoensopener Premier League

Arsenal en Leicester City hebben het nieuwe seizoen in de Premier League geopend met een spektakelrijke wedstrijd. De ‘Gunners’ maakten in de slotfase van de partij een 2-3 achterstand goed en versloegen de landskampioen van 2016 met 4-3.

Arsenal kende in het Emirates Stadium een droomstart. Na amper één minuut toonde recordaankoop Alexandre Lacazette zijn kunnen aan het Londense publiek. De Franse spits, die voor 60 miljoen euro gekocht werd van Olympique Lyon, kopte het leer met veel gevoel tegen de netten: 0-1. Leicester was niet onder de indruk en kwam dankzij een rake kopbal van Shinji Okazaki (5.) vrijwel meteen langszij. Op het halfuur profiteerden de bezoekers van knullig balverlies, waardoor Jamie Vardy de 1-2 van dichtbij in het dak van het doel kon vlammen. Arsenal slaagde er op slag van rust in de bordjes in evenwicht te hangen. Danny Welbeck scoorde van dichtbij: 2-2 aan de pauze.

Na de thee klom Leicester City opnieuw op voorsprong. De onvermijdelijke Vardy (56.), die al twee zomers nadrukkelijk gelinkt wordt aan Arsenal-coach Arsène Wenger, haalde opnieuw zijn gram. Met het hoofd leek hij de ‘Foxes’ een stunt te bezorgen op de eerste speeldag van de Premier League. De thuisploeg was zichtbaar aangeslagen, maar rechtte in de slotfase de rug. Invallers Aaron Ramsey (83.) en Olivier Giroud (85.) trokken de felbevochten zege alsnog over de streep, het Londense publiek slaakte een zucht van verlichting.