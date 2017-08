Rode kaarten nekken Chelsea: Burnley pakt de scalp van landskampioen ondanks razendspannend slot

Na amper dertien minuten wist Chelsea-trainer Antonio Conte al dat het een moeilijke namiddag zou worden, thuis tegen Burnley. Aanvoerder Gary Cahill pakte meteen rood en aan de rust keken The Blues al tegen een 0-3 achterstand aan . Na de rust kwam Chelsea terug in de match en het werd nog spannend na een goal van Morata. Maar net op het moment dat Burnley begon te begeven, pakte Cesc Fabregas zijn tweede geel. David Luiz kopte de aansluitingstreffer nog wel tegen de touwen, maar Burnley pakt de drie punten mee op Stamford Bridge: 2-3.

De eerste opwinding kwam er toen Cahill de bal te ver voor zich uittikte. Hij wilde dat goedmaken, maar ging met een gestrekt been stevig door op Steven Defour. Die ging kermend tegen de grond en de ref was onverbiddelijk voor Cahill: rechtstreeks rood en meteen douchen. Niet veel later kwamen The Blues meteen op achterstand. Sam Vokes klopte Thibaut Courtois en open de score.

Foto: AFP

Foto: Photo News

En de eerste helft werd alleen maar dramatischer voor de regerende landskampioen. Zes minuten voor rust verdubbelde Stephen Ward de score, hij liet Courtois kansloos met een geweldige knal in de winkelhaak. Nog voor de pauze stond de 0-3 op het bord, opnieuw Vokes zette zijn naam op het scorebord.

3 - Chelsea are the first reigning Premier League champions to concede three goals in their opening match of the next season. Collapse. — OptaJoe (@OptaJoe) 12 augustus 2017

Foto: Photo News

Na de pauze werd een onzichtbare Michy Batshuayi al snel gewisseld voor Alvaro Morata en de Spanjaard deed meteen waarvoor hij gehaald werd: scoren. De vlam zat opnieuw in de pan, Chelsea tankte vertrouwen en Burnley moest achteruit. Even leek het erop dat er een miraculeuze comeback zat aan te komen.

Foto: Photo News

Maar tien minuten voor tijd gingen de boeken schijnbaar toe. Fabregas ging eveneens met een gestrekt been op zijn tegenstander en kreeg zijn tweede geel onder de neus geduwd. De match leek beslist, maar niets was minder waar. David Luiz duwde nog mooi de aansluitingstreffer tegen de touwen op assist van - jawel - Morata. Het was nog enkele minuten pompen of verzuipen voor Burnley, maar The Clarets hielden stand en wonnen met 2-3. Daar veranderde de late invalbeurt van Charly Musonda Jr, zijn debuut in de Premier League, niets aan.

Foto: Action Images via Reuters