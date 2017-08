Belgen van Tottenham openen seizoen met zege tegen promovendus Newcastle

Tottenham had het de eerste helft niet onder de markt met de nieuwkomer, maar de rode kaart voor thuisspeler Shelvey in de 48e minuut gaf de vicekampioen meer ruimte. Alli profiteerde op het uur met de 0-1, en twintig minuten voor tijd zette Davies de eindstand op het bord.

Jan Vertonghen en Toby Alderweireld speelden de hele partij in het hart van de Tottenham-defensie, terwijl Mousa Dembélé in de slotminuut naar de kant werd gehaald.

Good start of the season! A win and a clean sheet. Big thanks to the travelling fans #COYS pic.twitter.com/ivNb7S4lBw