Liverpool temt zwarte beest Crystal Palace na enorme misser Benteke

Nadat het op de openingsspeeldag nog dure punten liet liggen in Watford heeft Liverpool vandaag zijn tweede competitiewedstrijd gewonnen. De Reds versloegen zwarte beest Crystal Palace op eigen veld met 1-0. Mané scoorde de enige treffer van de wedstrijd, Simon Mignolet (Liverpool) en Christian Benteke (Crystal Palace) speelden de hele wedstrijd.

Liverpool zal enigszins met knikkende knieën hun thuiswedstrijd tegen Crystal Palace aangevangen hebben. In de laatste 10 confrontaties won Liverpool immers slechts vier keer, en in 2014 ontzegde de Londense club Liverpool de titel met een verrassend 3-3 gelijkspel. Dat was ook de score tegen Watford op de openingsspeeldag na een laat tegendoelpunt. Het resulteerde in een vrij zwakke eerste helft waarin Crystal Palace weinig gevaar ontwikkelde en Liverpool enkele kleine kansjes bij elkaar schraapte. Beide clubs konden met een brilscore de rust in.

Benteke mist dé kans

Liverpool ving de tweede helft met verse moed aan, wat resulteerde in enkele kansjes voor Milner en Sturridge. Het grootste gevaar viel echter aan de overkant: Benteke kreeg een perfecte bal van Loftu-Cheek, maar knalde van dichtbij onbegrijpelijk over. Liverpool liet zich niet tegenhouden en bleef kansen bij elkaar voetballen. Uiteindelijk was het Mané die de thuisploeg verloste en voor de 1-0 zorgde. Ondanks enkele late aanvallen van Crystal Palace zou dat ook de eindstand blijven.

Christian Benteke kon niet scoren voor Crystal Palace. Simon Mignolet hield voor Liverpool wel de 0. Foto: Photo News

Door de krappe winst heeft Liverpool nu 4 op 6 gescoord, waarmee de Reds opklimmen in het klassement. Crystal Palace blijft troosteloos achter met 0 punten.