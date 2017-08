Liverpool laat ook zonder Belgen geen spaander heel van zwak Arsenal

Liverpool heeft zondag zijn tweede zege van het seizoen geboekt. In eigen huis nam het vlot de maat van Arsenal. Zonder Simon Mignolet en Divock Origi in de selectie hadden The Reds aan de rust al hun schaapjes op het droge. Firmino en Mané zorgden voor een 2-0 voorsprong na de eerste helft, na de pauze diepten Salah en Sturridge de score nog uit.

Arsène Wenger verraste met zijn opstelling, Alexandre Lacazette en Olivier Giroud namen beiden plaats op de bank. Danny Welbeck was de diepe spits bij The Gunners. De bezoekers begonnen het beste aan de partij, Welbeck knalde de eerste kans net over de kooi van Karius. Die kreeg nog eens zijn kans, Mignolet “kreeg rust”.

Maar de controle van Arsenal was van korte duur. Liverpool rechtte de rug en duwde Arsenal terug. Salah zag zijn inzet nog knap gepareerd worden door Cech, maar op de kopbal van Firmino had de Tsjechische doelman geen antwoord. Liverpool in eigen huis op voorsprong en dat gaf de troepen van The Reds vleugels. Iets na het halfuur pakte de thuisploeg uit met een counter uit het boekje, Mané kreeg de eer om de 2-0 voorbij Cech te poeieren.

Foto: AFP

Arsenal moest herbronnen bij de koffie, maar dat gebeurde niet. Salah was na een hoekschop van de bezoekers sneller op de bal dan verdediger Bellerin. De Egyptenaar snelde een hele helft over met het leer aan de voet en legde dan simpel binnen. Liverpool was overduidelijk een klasse beter dan The Gunners en de kelk moest tot op de bodem leeg voor Wenger en zijn spelers.Salah gooide de bal naar de tweede paal en daar dook invaller Daniel Sturridge op. Cech opnieuw kansloos en de 4-0 eindcijfers stonden op het bord.

Met de zege blijven The Reds in het spoor van leider Manchester United, het pakt 7 op 9. Voor Arsenal is het een seizoenstart in mineur, met twee nederlagen in drie wedstrijden. Vooral de desinteresse van sterspelers Özil en Sanchez moet Wenger zorgen baren.