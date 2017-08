Batshuayi ziet concurrent schitteren, Chelsea legt Everton over de knie

Chelsea heeft zijn tweede zege van het seizoen geboekt. The Blues kenden weinig problemen met Everton, waar Kevin Mirallas ontbrak in de selectie. Eden Hazard was eveneens niet van de partij, een duidelijk statement van Chelsea-trainer Antonio Conte richting bondscoach Roberto Martinez. Hazard zag vanuit de tribunes dat Alvaro Morata een hoofdrol opeiste in de 2-0 zege, met een goal en een assist. Dat is slecht nieuws voor Michy Batshuayi, die een kwartier speeltijd kreeg. Charly Musonda Jr kwam niet in actie.