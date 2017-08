Wat een slotfase! Sterling bezorgt Man City de zege in 97e (!) minuut en pakt dan nog rood

In Bournemouth? kwamen er klachten binnen over een "granaatinslag' pic.twitter.com/owQygdiIAE

Manchester City leek af te stevenen op een tweede puntenverlies op rij. Op het veld van Bournemouth moesten Kevin De Bruyne en Vincent Kompany wachten tot de 97e minuut om de drie punten binnen te halen. Na een wereldgoal van Daniels hing Gabriel Jesus de bordjes gelijk. Verder leken The Citizens niet te geraken, maar diep in de blessuretijd maakte Raheem Sterling er met een gelukje alsnog 1-2 van. Het bezoekende vak ontplofte, de Engelsman ging vieren met de fans. Dat kwam hem duur te staan, hij kreeg een tweede geel. Het deerde Man City niet, de tweede zege is binnen.

Bournemouth startte in het eigen Vitality Stadium furieus en linksachter Charly Daniels zette dat na dertien minuten extra in de verf. Kompany kopte een voorzet van de thuisploeg in de loop van Daniels en die vlamde het leer snoeihard in de kruising. Bournemouth kon niet lang van de voorsprong genieten, want na 21 minuten bracht Gabriel Jesus de Citizens al opnieuw op gelijke hoogte. Ondertussen dirigeerde De Bruyne het spel bij de bezoekers.

Kevin De Bruyne's game by numbers vs. Bournemouth:



90 passes

79 passes completed

8 crosses

4 chances created



The most passes on the pitch. pic.twitter.com/HAQpJDtt6N — Squawka Football (@Squawka) 26 augustus 2017

Na rust troffen beide teams nog een keer het doelhout. Josh King trapte op het uur voor Bournemouth tegen de paal, terwijl City-verdediger Otamendi zijn kopbal een kwartier voor tijd eveneens op de paal uiteen zag spatten. De wedstrijd leek op een gelijkspel te gaan eindigen, maar Sterling bezorgde City zeven minuten in blessuretijd alsnog de volle buit. De buitenspeler wist nadien met zijn vreugde geen blijf en sprong het publiek in. Dat kwam hem nog op een tweede gele (en dus rode) kaart te staan.

De vreugde was enorm bij Man City. Foto: REUTERS

Sterling begrijpt er niets van, hij wordt van het veld gestuurd. Foto: AFP

Man City komt in de stand met zeven punten voorlopig alleen aan de leiding, Bournemouth blijft ook na haar derde duel puntenloos.