Izquierdo maakt zijn debuut in de Premier League, maar kan niet winnen tegen tien man

José Izquierdo heeft zijn langverwachte debuut gemaakt bij Brighton & Hove Albion. De Colombiaan, die voor 15 miljoen euro plus bonussen overkwam van Club Brugge, viel tien minuten voor tijd in tegen Watford. Hij verving ex-Standardspeler Anthony Knockaert, vorig seizoen nog Speler van het Jaar in de Championship. Izquierdo kon zijn nieuwe werkgever echter niet aan de drie punten helpen, Brighton raakte niet verder dan een 0-0 gelijkspel op het veld van Watford. Nochtans speelden The Hornets, waar Christian Kabasele 90 minuten speelden, meer dan een uur met tien man.