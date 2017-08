Lukaku mist strafschop, maar invaller Fellaini scoort wel in zege Man Utd

Manchester United blijft momenteel foutloos door de Premier League razen. The Red Devils hebben hun gemiddelde van vier doelpunten in de eerste twee wedstrijden wel niet kunnen aanhouden tegen Leicester City, dat met ‘maar’ 2-0 werd opzij gezet. Romelu Lukaku scoorde een keer niet. Meer zelfs, de Rode Duivel faalde vanop elf meter. Gelukkig voor onze landgenoot vonden invallers Marcus Rashford en Marouane Fellaini wel de weg naar de netten.

Voor de rust was de thuisploeg duidelijk baas. De kansen waren voor Manchester United, maar scoren lukte niet. Kasper Schmeichel was duidelijk niet van plan zich zomaar gewonnen te geven in het stadion waar zijn vader schitterde. Hij was wel geklopt toen Juan Mata de rebound op het schot van Lukaku binnen tikte, maar de Spanjaard werd (onterecht) afgevlagd voor buitenspel. Met een 0-0 gingen we dan ook de rust in.

Na de pauze leek de openingsgoal als een geschenk uit de lucht komen vallen. Simpson kreeg de bal ongelukkig tegen de hand, het leer ging op de stip. Lukaku zette zich achter de elfmeter, maar Schmeichel ranselde de poging knap uit zijn doelvlak. Geen goal voor Lukaku dus, maar gelukkig had trainer José Mourinho nog Rashford achter de hand. De jongeling opende de score, in het slot devieerde Fellaini (eveneens ingevallen) een schot van Lingard in doel.

Manchester United pakt zo knap 9 op 9 en ontpopt zich tot titelfavoriet.