Harry Kane rondt de kaap van 100 doelpunten en loodst Tottenham zo voorbij Everton

Nul doelpunten in augustus, voor het zoveelste jaar op rij. Maar nu september is begonnen begint Harry Kane weer te scoren. Vorige week trof hij al twee keer raak voor Engeland, zaterdag legde hij tegen Everton zijn eerste van het Premier League-seizoen binnen. Daarmee zit de tweevoudige topschutter al aan 100 doelpunten voor Tottenham. Kort na rust legde hij meteen zijn 101e binnen voor de club waar hij groot werd. Met zijn twee goals loodste hij de Spurs naar een 0-3 zege op het veld van Everton.

Kane opende na 28 de score met een gelukje. De spits wilde voorzetten vanop rechts, maar zag zijn bal over Pickford in doel waaien: 0-1. The Toffees konden de rug niet rechten na deze tegenslag en op slag van rust verdubbelde Christian Eriksen de voorsprong. De Deen is meer de man van de assist, maar knalde deze keer de rebound tegen de touwen.

Foto: Photo News

Everton-trainer Ronald Koeman greep in aan de rust en bracht met Davies en Calvert-Lewin twee nieuwe krachten in het veld. Maar na amper een minuut kon alle hoop van de thuisploeg al opgeborgen worden. Kane - opnieuw hij - devieerde een voorzet van Davies tegen de touwen, goed voor de 0-3 eindstand.

Toby Alderweireld en Jan Vertonghen speelden de hele partij voor Tottenham, Mousa Dembélé kwam na 71 minuten in het veld voor Eriksen. Kevin Mirallas kwam bij Everton niet van de bank.

Foto: Action Images via Reuters

Kane kon eerder deze week zelf lachen met zijn vloek op augustus. Na zijn goals voor de nationale ploeg postte hij op de sociale media: “Ik had augustus toch niet graag.”