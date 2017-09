Swingende De Bruyne geeft Liverpool een pak rammel met Manchester City, Mignolet slikt vijf goals

Vorig seizoen gaf niemand in de Premier League meer assists dan Kevin De Bruyne. In de eerste drie speeldagen van dit seizoen was het even wachten, maar zaterdag tegen Liverpool opende de Rode Duivel zijn nieuwe rekening. The Reds waren beter aan de partij begonnen, maar De Bruyne zorgde met twee prachtige assists voor een ommezwaai. Tussendoor hielp Sadio Mane een handje door rood te pakken. Manchester City stoomde na de rust door en deelde een rammeling uit aan Liverpool. Het won met 5-0, met dank aan King Kev en godenkind Gabriel Jesus.

De beginfase was voor de bezoekers, waar Simon Mignolet opnieuw tussen de palen stond. Nicolas Otamendi had zijn handen vol met de vinnige Mo Salah, maar zowel de Egyptenaar als ploegmaat Firmino stuitten op een uitstekende doelman Ederson. Het was wachten op een ingeving van draaischijf Kevin De Bruyne om de rollen om te draaien in het voordeel van Manchester City, waar Vincent Kompany geblesseerd ontbrak.

En die kwam er iets voor het halfuur, met een klasseflits zonder weerga. De Bruyne legde bal stil en zijn arendsblik zag Agüero vertrekken. Met een schitterende bal tussendoor sneed hij door de defensie van Liverpool. De Argentijnse spits had aan één tik genoeg om Simon Mignolet uit te schakelen en legde de openingsgoal binnen. Dan ging het licht even uit bij Sadio Mané. De Malinees keek wel degelijk naar de diepe bal die hij najoeg, maar hij kwam veel te laat een ging met een karatetrap vol door op doelman Ederson. Die bleef roerloos liggen, rood voor Mané was meer dan terecht. Liverpool moest met een man minder verder en kreeg enkele minuten later een nieuwe opdoffer. De Bruyne schilderde de bal op het hoofd van Jesus, die Mignolet een tweede keer liet vissen.

Foto: AFP

29 - Since his Man City debut in September 2015, no player has more @premierleague assists than Kevin De Bruyne. Delivery. pic.twitter.com/itB5QWGIuS — OptaJoe (@OptaJoe) 9 september 2017

Na de pauze mochten de boeken meteen toe. De tweede helft was acht minuten ver toen Agüero maatje Jesus zijn tweede van de middag aanbood. Zo het stond 3-0, match gespeeld. De veer bij Liverpool was helemaal gebroken, invaller Leroy Sané besloot om The Reds helemaal af te maken met twee goals. Vooral het laatste doelpunt was er eentje om in te kaderen. Met een heerlijke plaatsbal in de bovenhoek liet hij Mignolet kansloos.

In het klassement komt City dankzij de zege voorlopig aan de leiding met 10 op 12. Liverpool blijft hangen met 7 punten.

Foto: Photo News