Lukaku scoort alweer, maar Manchester United lijdt toch eerste puntenverlies

Manchester United heeft op de vierde speeldag van de Premier League haar eerste punten laten liggen. Op het veld van Stoke City werd het 2-2. Romelu Lukaku zorgde voor de 1-2 en scoorde zo voor de vierde keer dit seizoen.

De verplaatsing naar Stoke-on-Trent is nooit een gemakkelijke, ook niet voor het fiere Manchester United dat met een strakke 9 op 9 begon aan de Premier League. Tegen Stoke City kwam United al snel tot dat besef, want de thuisploeg nam de wedstrijd goed in handen. Pas halverwege de eerste helft kwam United stilaan op stoom. De wedstrijd leek op een brilscore af te stevenen, maar enkele minuten voor de rust veranderde dat toen Eric Choupo-Moting er op aangeven van Diouf plots 1-0 van maakte. De eerste tegengoal van de competitie voor Manchester United, maar hun antwoord liet niet lang op zich wachten: in de blessuretijd trok Paul Pogba de bordjes gelijk (1-1).

Intense tweede helft

In de tweede helft gingen beide teams nadrukkelijk op zoek naar de drie punten. Hét moment voor Romelu Lukaku om te schijnen. Na een knappe loopactie van Darmian en dito pass van Mkhitaryan kwam onze landgenoot oog in oog te staan met Stoke-goalie Butland. Die kon Lukaku’s eerste schot nog redden, in de rebound was onze landgenoot wel trefzeker: 1-2.

4 - No player has scored more goals in their first 4 PL games for @ManUtd than Lukaku (4, same as Saha, van Persie & Ibrahimovic). Impact. — OptaJoe (@OptaJoe) 9 september 2017

Lang konden de Mancunians niet genieten van hun voorsprong, want amper vijf minuten later zorgde Choupo-Moting met zijn tweede doelpunt van de avond voor de gelijkmaker: 2-2. Met nog een halfuur op de klok kregen beide teams nog goede kansen, en ook Lukaku liet zich meermaals zien. Een doelpunt zat er echter niet meer in, waardoor Stoke City en Manchester United de punten delen.

Foto: AFP

Ondanks het puntenverlies blijft Manchester United voorlopig aan de leiding in de Premier League. United deelt de eerste plaats nu met stadsgenoot City, dat eerder op zaterdag Liverpool thuis inblikte. Beide clubs hebben tien op twaalf. Stoke City handhaaft dan weer haar plekje in de middenmoot en staat voorlopig tiende.