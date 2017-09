Benteke en co zetten triest record neer na vijfde nederlaag op rij

De enige treffer van de partij werd al na zes minuten binnengeschoven door de Noord-Ierse kapitein van Southampton, Steven Davis. Palace, dat deze week haar Nederlandse hoofdcoach Frank de Boer de deur wees en verving door oud-Engels bondscoach Roy Hodgson, kon daar niet op reageren en Southampton controleerde de partij probleemloos uit. In 450 minuten voetbal vond Crystal Palace nog geen enkele keer de weg naar de netten. Daarmee zet het een nieuw record neer. Nooit eerder duurde het zo lang voor een ploeg om een eerste doelpunt te maken sinds de competitiestart.

