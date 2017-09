Lukaku scoort ook tegen zijn ex-club, Manchester United wint makkelijk van Everton

Manchester United heeft een simpele zege geboekt tegen Everton. Romelu Lukaku en Marouane Fellaini stonden beiden aan de aftrap. Antonio Valencia zorgde al vroeg voor de voorsprong, met een héérlijke volley opende hij de score. Everton kon daar weinig tegenover stellen en zakte op het einde helemaal door het ijs. Henrikh Mkhitaryan, Romelu Lukaku en Anthony Martial zorgden nog voor de zware 4-0 cijfers.

Fellaini verving de geblesseerde Paul Pogba, ook Lukaku stond - uiteraard - aan de aftrap tegen Everton. Man United nam een droomstart, Valencia zette Old Trafford al na vier minuten in vuur en vlam met een fabelachtige halfvolley. De rechtsachter nam een afvallende bal van buiten de grote rechthoek meteen op de slof, Everton-doelman Jordan Pickford kon de streep amper zien: 1-0.

Foto: REUTERS

United domineerde de openingsfase en had de score via Lukaku moeten verdubbelen. De Rode Duivel mocht halverwege de eerste helft alleen op Pickford afstormen, maar spaarde zijn ex-club. Onder impuls van een uitmuntende Wayne Rooney, die terugkeerde naar de club waar hij tot vorig seizoen dertien jaar aan de slag was, herstelden de Toffees het evenwicht. David De Gea hield Rooney en recordaankoop Gylfi Sigurdsson van de gelijkmaker. Juan Mata reaegeerde meteen met een krul tegen de paal. Pas in de slotfase kon ManU de zege helemaal veiligstellen. Na klungelig uitverdedigen onderschepte Fellaini het leer en speelde hij landgenoot Lukaku aan. De spits behield het overzicht en legde het leer panklaar voor Henrikh Mkhitaryan (83.): 2-0.

Foto: AFP

Na een assist pikte Lukaku ook nog een doelpunt mee. De Rode Duivel schoot een vrije trap eerst nog in de muur, maar stond in het vervolg van de actie op de goede plaats om de 3-0 binnen te duwen. Vanaf de penaltystip legde Anthony Martial (90.) de 4-0 eindstand vast.

Foto: Photo News